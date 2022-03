Covoiturage : le nombre de places proposées explose

Quitte à faire le voyage, autant le rentabiliser en proposant une ou plusieurs places de covoiturage. C’est sans doute ce que se disent de plus en plus d’utilisateurs de la plateforme de covoiturage numéro un, BlablaCar, et ce qui convainc de nombreux utilisateurs de s’inscrire sur la plateforme pour proposer un trajet à partager.

Avec une hausse de 227 % entre mars 2021 et mars 2022, ce ne sont pas moins de 36 millions de places proposées qui ont été enregistrées sur cette période, avec un pic inédit de propositions constaté en mars.

Une hausse impressionnante qui confirme que face à la hausse exceptionnelle des prix du carburant ces dernières semaines, les conducteurs cherchent à partager les frais coûte que coûte. Si les habitués sont toujours au rendez-vous, même les plus réticents franchissent le pas et se mettent à partager les sièges de leur voiture.

Avec un taux de remplissage de 3,9 personnes par voiture avec BlablaCar (contre 1,9 en moyenne), on peut penser que les conducteurs proposant les trajets réalisent ainsi de grosses économies et rentabilisent leurs déplacements.

Une tendance qui semble bien partie pour s’installer sur la durée.