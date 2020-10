Crash-test Euro NCAP : 5 étoiles pour la Volkswagen ID.3 électrique

L'ID.3 inaugure la nouvelle plate-forme dédiée aux voitures électriques du groupe Volkswagen, la MEB. Avec cette base, pensée pour intégrer de grosses batteries dans le plancher et des moteurs électriques plus compacts sur les essieux, les proportions ont évolué : les roues sont rejetées dans les coins et le nez est bien raccourci par rapport à une Golf. Est-ce que cela peut nuire aux résultats des crash-tests ? Euro NCAP donne la réponse : non !

L'ID.3 vient en effet d'obtenir de bons scores de la part de l'organisme indépendant, décrochant les fameuses 5 étoiles. Attention toutefois, il est difficile, voire impossible de comparer ses résultats avec les précédentes voitures électriques évaluées par Euro NCAP, car ce dernier vient de mettre en place un nouveau protocole. Il a notamment changé le choc frontal, le test de base : le choc contre un mur fixe à 64 km/h, réalisé depuis 1997, a été remplacé par un choc à 50 km/h contre un obstacle en mouvement à 50 km/h aussi. Euro NCAP a aussi rendu plus sévère la grille d'évaluation des assistances à la conduite.

C'est la Toyota Yaris qui a inauguré ce nouveau protocole le mois dernier. Et Euro NCAP avait salué les résultats de la japonaise. On peut donc le faire pour l'ID.3, puisque celle-ci enregistre de meilleurs scores pour la plupart des catégories : 87 % en protection des adultes, un très bon 89 % en protection des enfants et 88 % pour les équipements de sécurité. Sur ces critères, la Yaris a eu dans l'ordre 86 %, 81 % et 85 %. Elle s'en est mieux sortie en protection des usagers vulnérables de la route, avec 78 % pour elle contre 71 % pour l'ID.3.

Dans le détail, pour la protection des adultes, l'ID.3 a perdu des points sur le choc latéral, le conducteur pouvant être trop projeté vers l'autre côté du véhicule. Il y a en revanche une très bonne protection du cou en cas de choc par l'arrière. Pour la protection des enfants, c'est excellent : avec une note de 24/24 en choc frontal et latéral. En fait, sur ce chapitre, l'ID.3 est juste pénalisée par l'absence de fixation Isofix et I-Size sur le siège central de la banquette.

C'est donc dans la partie des usagers vulnérables de la route que l'ID.3 est la moins bonne. La faute notamment au choc piéton : la tête de celui-ci peut vite heurter les montants de pare-brise, conséquence du capot court. Le freinage d'urgence automatique a bien réagi face à un piéton, même de nuit, sauf dans la situation où le véhicule tourne à un carrefour. Face à une voiture et un vélo, ce freinage d'urgence a bien fonctionné, ce qui donne donc la très bonne note sur le chapitre équipements de sécurité.