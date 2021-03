Crash-test : records pour les Cupra Formentor et Polestar 2, 5 étoiles pour le Renault Arkana

La première fournée d'Euro NCAP pour 2021 est une petite fournée, avec deux véhicules seulement, le SUV sportif Cupra Formentor et la berline électrique Polestar 2. Mais c'est une fournée de grande qualité. Les deux modèles crashés ont bien sûr eu les célèbres 5 étoiles. Mais ils ont surtout eu de gros scores dans les différentes catégories de notation.

On rappelle que cette notation a été rendue encore plus sévère en 2020, avec notamment un tout nouveau crash frontal, contre un véhicule en mouvement. L'organisme indépendant a aussi renforcé les tests pour les assistances à la conduite. Pas de quoi impressionner les deux candidats du jour, qui s'en sont sortis haut la main.

Le Cupra Formentor établit notamment une nouvelle référence pour la protection des adultes, avec un score inédit de 93 %. Il bat ainsi… la Seat Leon, qui avait eu 92 % en 2020. Il y a forcément une logique, puisque le Formentor est dérivé de la compacte espagnole. Et mine de rien, le groupe Seat devient un expert de la sécurité ! D'autant que le Formentor a aussi brillé pour la protection des enfants, avec un quasi sans-faute (23,6/24). Le score global sur ce thème est de 88 %, pénalisé par des lacunes sur les fixations (il n'y a rien au centre de la banquette).

Le SUV a aussi eu une bonne note pour les assistances à la conduite, avec 80 %. Le freinage automatique d'urgence a bien fonctionné face aux véhicules. En revanche, il a montré des lacunes face aux piétons et cyclistes. Et lors d'un choc piéton, la tête de ce dernier est en fort danger. Conséquence, le score pour les usagers vulnérables de la route n'est que de 68 %.

Si la Polestar 2 n'établit aucun record par thème, elle en égale. Et surtout, elle affiche la meilleure moyenne depuis la mise en place de la nouvelle notation. Elle devient ainsi clairement la nouvelle référence ! Preuve que la réputation en matière de sécurité de Volvo n'est pas volée. C'est en effet le suédois qui se cache derrière cette nouvelle marque, dont les débuts en France sont retardés par des soucis judiciaires.

La Polestar 2 a eu 92 % en protection des adultes. En protection des enfants, c'est 89 %, record de la Volkswagen ID.3 égalé. Pour la notation du crash, c'est carrément un 24/24 pour les bambins ! En équipements de sécurité, le score est de 86 %, avec là aussi un très bon fonctionnement du freinage d'urgence face aux voitures. Et à la différence du Cupra, cet équipement a bien fonctionné face aux piétons et cyclistes. La proue est aussi moins dangereuse pour les piétons, d'où un score dans cette catégorie de 80 %. La Polestar a perdu quelques points à cause de l'absence de freinage d'urgence en marche arrière.

Par ailleurs, le Renault Arkana a aussi eu cinq étoiles. Mais attention : Euro NCAP a considéré que c'était un dérivé du Captur (la base technique est en effet partagée), il ne l'a donc pas crashé et lui a attribué la note du SUV urbain, avec les critères valables en 2019.