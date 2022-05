Crash-test Euro NCAP : mauvais résultat pour la nouvelle Peugeot 308 !

Si, lors de la publication des derniers résultats d'Euro NCAP, l'attention a pu être attirée par les mauvais scores de Dacia, le groupe Stellantis enchaîne aussi les contre-performances. Et là, il n'est pas question de véhicules à bas prix à l'équipement volontairement allégé. Il s'agit de véhicules dernier-cri.

Ainsi, après la DS4 qui a eu quatre étoiles avec sa dotation de base et cinq étoiles avec un pack sécurité, voici la nouvelle 308 qui a aussi quatre étoiles… et c'est le seul résultat pour elle. Clairement, 4 étoiles pour ce véhicule, ce n'est pas bon. Et même punition pour la cousine technique Opel Astra, avec 4 étoiles également. Des véhicules de catégorie inférieure ont eu 5 étoiles, même avec la dernière notation plus sévère, qui fait la part belle aux assistances à la conduite (par exemple la Skoda Fabia).

Mais ce qui inquiète le plus pour la 308 (à noter que c'est un break qui a été crashé), c'est le fait que l'étoile perdue ne vient pas d'une assistance mal réglée. Dans la partie protection des adultes, elle n'a eu que 76 %, un score bas à ce niveau de gamme, à peine meilleur que celui de la Sandero. Même avec ses 4 étoiles, la DS 4 a eu 85 % sur ce chapitre. En cas de choc frontal, le torse du conducteur est particulièrement exposé dans la 308 selon Euro NCAP. En cas de choc latéral, sa tête est aussi mal protégée du côté opposé à l'impact. Côté protection des enfants, c'est mieux avec 86 %, mais l'auto perd quelques points avec un score moyen pour les enfants les plus âgés en cas de choc frontal.

Pour les usagers vulnérables de la route, c’est-à-dire les piétons et les cyclistes, le score de 68 % est dans la moyenne basse. Le pare-brise représente un grand danger pour les piétons. Et le freinage d'urgence a connu une défaillance face à un piéton dans un carrefour. Il a en revanche bien fonctionné face à un cycliste. Face aux voitures, il a été assez moyen.

L'Opel Astra a donc des résultats semblables. Logique, la structure technique est la même que celle de la 308. Son score en protection des adultes est un peu meilleur, à 80 %, mais la protection des occupants avant est moyenne. Le freinage d'urgence a aussi connu des ratés.

Si Stellantis déçoit, d'autres marques ont obtenu de beaux résultats. Mercedes et Volvo confirment leur statut de champions de la sécurité, avec 5 étoiles et de gros scores pour la Classe C et le C40. 5 étoiles aussi pour la Kia EV6 et le Volkswagen Multivan. Ce dernier a d'ailleurs de jolis résultats, prouvant que sa conception est moderne.

Les résultats du 25 mai