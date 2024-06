Crise des airbags: l'image de marque de Citroën en pleine déroute

L’affaire des airbags défectueux est une calamité pour l’image de marque de Citroën. Ce n’est pas Caradisiac qui le dit, mais le baromètre Posternak-IFOP qui mesure chaque trimestre l’indice d’image moyen des entreprises. Dans l’édition de juin, la marque aux chevrons se distingue en dévissant de…22 points d’un coup, ce qui la fait chuter de la cinquième à la dix-septième place. «Citroën sort du top 10 pour la première fois depuis l’annonce de la fermeture de l’usine d’Aulnay-sous-Bois et du gigantesque plan social de Stellantis (à l’époque PSA), en juillet 2012» commentent les auteurs du baromètre. « Les autres marques du secteur sont entraînées dans cette chute. Peugeot, cinquième, perd trois points et trois places. Renault, dixième ex æquo, en perd six et trois places. »

Reste que « différencier, à travers Stellantis, nom du groupe et nom des marques, se montre judicieux, en cas d'accident industriel et de salaire, jugé élevé, de son président », commente Claude Posternak. Au-delà, c’est tout le secteur auto - hors Michelin, solide leader du classement - qui pâtit de la mauvaise gestion de l’affaire par le constructeur français, lequel doit maintenant composer avec une mise en demeure de l’association UFC-Que choisir, envoyée le 24 juin et dont nous vous livrons ici un extrait (salé):

«[…] Votre incurie dure maintenant depuis plusieurs mois, malgré votre campagne « Stop Drive », alors que le danger mortel persiste pour beaucoup de consommateurs qui, faute de solution de substitution immédiate et effective, et face à des contraintes de déplacement impératives, n’ont d’autre alternative que celle de poursuivre, dans la peur permanente, l’utilisation de leur véhicule défectueux pour leurs trajets (pour se rendre au travail, déposer/récupérer les enfants à l’école ou chez la nourrice, assurer un accès aux soins, assurer un déplacement impératif, visiter des parents isolés, etc.). […] »

Et l’organisme de prévenir qu’il accorde un mois à Citroën pour mettre en œuvre les mesures nécessaires, faute de quoi il « engagera toutes actions judiciaires utiles afin de préserver les droits des consommateurs et défendre l’intérêt collectif de ces derniers. »

Pour le moment, Stellantis a mis à disposition de ses clients 60 000 véhicules de remplacement, dont près de la moitié pour l'Hexagone. Mais cela reste un peu léger dans la mesure où le rappel touche plus de 600 000 voitures en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Rien qu’en France, environ 182 000 Citroën C3 et 65 000 DS3 sont concernées.