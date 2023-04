Cupra DarkRebel (2023) : le fantasme sportif de Cupra

Berlin, vendredi 21 avril 2023. Cupra vient de dévoiler la version de série du Tavascan, un nouveau SUV électrique dans la catégorie des modèles familiaux à l’approche stylistique très agressive. La division « progressive et rebelle » de Seat a invité ses partenaires et les journalistes dans un lieu décoré spécialement pour l’occasion, digne des vernissages les plus branchés de la capitale allemande. Les serveurs au visage pailleté portent des toges qui ne jugeraient pas dans une fashion week (ou un congrès raelien), une DJ joue de l’électro et tout le monde observe les deux exemplaires exposés du Tavascan près de couloirs bourrés de néons à l’ambiance de science-fiction.

Le Tavascan n’était pas la seule révélation de la soirée. Lors de la conférence de presse, le patron Wayne Griffith a brièvement montré des images d’une autre voiture inédite, aux proportions bien plus radicales encore. Son nom ? DarkRebel. A mi-chemin entre une Ferrari 812 Superfast tunée à l’extrême et la véritable Batmobile, cette sportive à l’allure de supercar n’existe pour l’instant qu’à l’état virtuel dans le métavers « Metahype » imaginé par Cupra.

La fiche technique de cette étude de style reste mystérieuse pour l’instant. Elle serait évidemment 100% électrique mais ni sa puissance théorique ni ses performances n’ont été évoquées pendant la soirée. Cupra a mis en place un « Hyper Configurator » où il est possible de personnaliser la DarkRebel dans un univers où des rochers flottent dans le ciel. S’agit-il d’une simple création évènementielle, un peu à l’image des très nombreux concept-cars de rêve présentés par Peugeot depuis le début du siècle ? Ou la DarkRebel annonce-t-elle l’arrivée de Cupra dans la catégorie des sportives d’exception pour assoir un peu plus son positionnement de marque « hype » ?

Et pourquoi pas une version de production…

Interrogé sur le sujet, Wayne Griffith ne ferme aucune porte. Après le Tavascan se revendiquant comme un modèle plus sportif que ses cousins de chez Volkswagen (ID.5 GTX) et Skoda (Enyaq iV RS Coupé), la DarkRebel montre ce à quoi pourrait ressembler une vraie voiture de sport Cupra. Comme Nissan avec sa GT-R ou Honda avec sa NSX, la jeune marque espagnole profiterait ainsi de cette authentique voiture de sport pour améliorer son image. Au moment où arrive sur le marché une nouvelle génération de GT électriques ultra-puissantes, cette sportive Cupra pourrait-elle se lancer aux basques de la MG Cyberster ou même de la future Tesla Roadster ? Alors que l’avenir de Seat pose de plus en plus question, la montée en gamme de Cupra pourrait bientôt la faire marcher sur les platebandes de Porsche ou d’Audi. Enfin, si le monde virtuel merveilleux des communicants de Cupra se concrétise un jour…