La version définitive de la MG Cyberster toujours aussi séduisante

Cela fait déjà près de trois ans que le roadster de la marque sino-britannique MG attise notre curiosité. Racheté en 2006 par le géant SAIC, MG a présenté la Cyberster sous forme de teaser en 2020, puis sous forme de concept quelques mois plus tard. Après l’avoir aperçu furtivement grâce à des clichés volés, les choses se précisent nettement.

En effet, d’après les informations en provenance de sites chinois, elle aurait été présentée au MIIT (Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information). Un rendez-vous qui annonce une mise en production proche. On en apprend ainsi davantage sur celle qui renoue avec les illustres roadster de Morris Garages, en mode 2.0 cependant.

Sans surprise, les lignes sont très proches des modèles aperçus sans aucun camouflage. L’ensemble ne joue pas l’originalité, mais les proportions sont bonnes. Dans le détail, on note la présence de déflecteurs d’air à l’arrière des bas de caisse, ainsi que des feux arrière en forme de flèche. L’esprit « Union Jack » du concept est moins présent. La capote en toile est privilégiée par rapport à un toit rétractable, plus lourd et coûteux à produire. En revanche, les images ne nous permettent pas de connaître le type d’ouverture des portes. Lors d’une vidéo teaser, MG laissait entrevoir des ouvrants en élytres. Cette solution a-t-elle été retenue ? Impossible de répondre à ce jour.

Un long roadster

Malgré les apparences, il ne s’agit pas d’une petite auto puisque sa longueur culmine à 4,53 m. Cette MG est plus imposante qu’une Porsche 718 Boxster (4,37 m) et s’éloigne franchement d’une Mazda Mx-5 (3,91 m). Une longueur très certainement dictée par la taille des batteries. Lors de la présentation du concept, pas moins de 800 km d’autonomie ont été annoncés ! Cela nécessite donc des accumulateurs d’une grande capacité. Un choix qui n’est pas sans conséquence sur le poids, qui oscillerait entre 1 850 et 1 985 kg à vide, selon les versions. On s’éloigne de l’esprit des petits roadsters britanniques…

Sur la route, la belle ne devrait pas être avare en sensation. Une première version pourrait adopter un moteur de 340 ch. Une seconde y ajouterait un autre moteur de 204 ch (celui de la berline MG 4), portant la puissance totale à 544 ch. Un chiffre qui présage de fortes accélérations… D’ailleurs, il est promis qu’elle atteigne les 100 km/h en moins de trois secondes. En revanche, sa vitesse de pointe est moins impressionnante avec 200 km/h au maximum.

Pour faire passer toute cette puissance au sol, les quatre roues motrices ne seront pas de trop (sur la version à deux moteurs) et la monte pneumatique sera généreuse : 245 mm de large à l’avant et 275 mm à l’arrière. Le diamètre variera entre 19 et 20 pouces.

Cette MG Cyberster sera présentée dans le courant de l'année et sa commercialisation débutera en 2024.