La MG qui veut vous faire rêver de voiture électrique chinoise

On connaît actuellement la marque MG pour son rapport prix/prestations imbattable chez les voitures électriques à la vocation familiale. Propriété du Chinois SAIC depuis 2006, la marque anglaise joue désormais dans la catégorie des autos les plus abordables du marché et flirte même avec les codes du low-cost sur son break MG5 ou son SUV citadin le ZS. Mais alors que l’excellente compacte électrique MG4 réalise un démarrage solide chez nous grâce à son tarif absolument imbattable, le constructeur veut améliorer son image.

Ce travail sur l’image de MG passera notamment par une version ultra-sportive de la MG4, mais surtout par l’arrivée d’une véritable voiture de sport dans la gamme. La Cyberster, que nous avons déjà vue dans des teasers officiels et des images volées, vient de faire surprendre sur un site de production de MG sans le moindre camouflage. L’occasion d’observer sa silhouette de roadster à l’ancienne, évidemment inspirée des cabriolets MG de l’âge d’or. Notons également le volant sans jante intégrale, à la façon du « Yoke » de Tesla ou du volant disponible bientôt en option sur le Toyota bZ4x.

1000 chevaux sous le capot ?

On ignore encore jusqu’où la MG Cyberster osera aller sur le plan de la puissance, mais MG a déjà promis un 0 à 100 km/h expédié en moins de trois secondes et une autonomie maximale aux environs des 800 kilomètres. La présentation officielle de l’auto est prévue pour bientôt. Elle arrivera probablement en même temps que la Tesla Roadster et bien avant le futur Porsche Cayman électrique ou la prochaine sportive d’Alpine électrique.

