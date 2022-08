La marque britannique MG, passée sous pavillon chinois en 2005, puis incorporée au groupe SAIC fin 2007, a commencé par sortir d'Europe, avant d'y rerentrer, par le biais de modèles électriques et hybrides rechargeables, avec un certain succès d'ailleurs (18 000 voitures vendues en Europe au premier semestre).

Après avoir présenté des modèles destinés au plus grand nombre, assis une certaine stabilité et retrouvé une (petite) image de marque, il est donc l'heure de passer aux modèles capables de faire parler d'eux, bien plus que les ZS, EHS ou MG 5... Déjà le Marvel R a ouvert la voie à plus d'originalité, mais début 2021, MG a présenté au salon de Shangai le concept Cyberster, un roadster 100 % électrique sportif, au look flamboyant et aux caractéristiques impressionnantes sur le papier. D'inspiration éminemment Tesla Roadster ! Et destiné à incarner la version moderne du grand classique MG B.

Et il y a quelques jours, la marque a publié un teaser vidéo, qui en dévoile un peu plus, même si c'est aussi furtif qu'un sous-marin russe à propulsion à chenille. Voyez la vidéo ci-dessous.

Futur roadster MG Cyberster : un teaser vidéo en dévoile quelques secrets

On remarque des signatures lumineuses très originales, et surtout à l'arrière, la reprise du dessin du drapeau anglais "Union Jack", déjà vu chez Mini, mais cette fois-ci dans l'autre sens.

On distingue aussi, à l'ouverture du toit en dur, un habitacle tendu de cuir bicolore rouge et blanc, un volant type "Yoke" de chez Tesla.

À la fin de la vidéo, on comprend aussi très clairement que l'ouverture des portières est de type "élytre", faisant de ce Cyberster une proposition très originale.

MG a annoncé en présentant le concept une autonomie électrique de 800 km (oui oui, vous avez bien lu !) et un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Des chiffres là encore très inspirés de ce que pourrait proposer Tesla.

Alors que dire pour conclure si ce n'est que nous avons hâte de découvrir l'engin, ce devrait être possible avant 2024.