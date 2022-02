Dacia a des clients hyper fidèles

Les Français sont du genre fidèles, du moins en matière d'autos ! Comme le montre une étude de NGC-Data, spécialisé dans le traitement de données automobiles, au moment d'acheter une nouvelle voiture, les conducteurs tricolores ont une forte tendance à rester chez la même marque. Et les clients les plus fidèles sont chez Dacia.

Parmi ceux qui ont acheté une Dacia en 2021, 84 % avaient déjà choisi Dacia pour leur précédent véhicule neuf ! Ce fort taux s'explique en partie par l'arrivée de la nouvelle Sandero, l'occasion pour de nombreux possesseurs de l'ancienne de changer de génération, d'autant que la Sandero a su monter en gamme, avec plus d'équipements et une présentation moins rustique, tout en gardant des prix agressifs. En clair, pour les clients de Dacia, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Ce qui peut faire réfléchir au sommet de Renault !

Dacia devance de peu Toyota, qui a un taux de fidélité de 82,2 %. Là aussi, il y a l'arrivée d'une nouvelle génération de Yaris qui joue, ainsi que le lancement de la Yaris Cross. Mais le japonais fidélise surtout grâce à sa motorisation hybride. Pour beaucoup de clients, l'essayer, c'est l'adopter. Sur la troisième marche du podium de la fidélité, on trouve Mini avec 77,2 %.

Ensuite, on trouve Hyundai (73,8 %), qui devance Renault et Peugeot. Les deux grands constructeurs français sont au coude-à-coude, avec 72,3 et 72 %. Preuve que les coréens séduisent les conducteurs français, Kia est derrière, avec 71,5 %. Il fait ainsi mieux que Citroën (68,6 %) et Volkswagen (67,4 %).

En bas du classement, on trouve Fiat (52,5 %), Seat (50,2 %) ou encore Nissan (48,9 %). DS semble faire figure de mauvais élève, avec seulement 36,8 % de fidélité. Mais l'arrivée tardive de la deuxième DS 4 peut jouer, tout comme le fait que la première DS 3 n'ait pas été remplacée directement.

L'autre aspect intéressant de l'étude, c'est le taux de conquête, c’est-à-dire les marques qui ont attiré des clients venus d'autres marques en 2021. En tête, il y a Skoda, avec 50,5 %, puis Suzuki avec 48,9 % et Seat avec 48,6 %.