Dacia Duster : best-seller encore garanti - En direct du salon de Genève 2024

Cette année à Genève, il y a sur le stand de Dacia la Spring complètement revisitée à l'occasion de son profond restylage, le Sandrider destiné à vaincre au Dakar entre les mains de Sébastien Loeb, mais aussi (et surtout !) le tout dernier Duster.

Cette troisième génération remet tout à plat. Si la seconde avait été un gros restylage de la première, ce n'est pas le cas ici. Le Duster repose sur une nouvelle plateforme, la CMF-B de Renault, celle utilisée par les Sandero et Jogger. Et le style n'a plus rien à voir.

Il adopte la nouvelle identité de la marque avec des signatures lumineuses en forme de Y. À l'avant, la grande calandre traverse la proue et est surplombée d'un capot très horizontal. On retrouve sur le profil la pièce en plastique au niveau de l'aile avant, juste avant la portière, mais elle est bien plus imposante. La ligne de caisse est bien plus haute, les surfaces vitrées réduites, du coup. Et à l'arrière, il semble bien plus assis et large. Et les protections de carrosserie sont faite d'un tout nouveau matériau, le Starkle.

Un habitacle basique mais bien présenté

Dans l'habitacle, on s'éloigne encore de l'aspect low cost, comme l'a fait la Sandero avant lui. Le dessin est plus moderne, et même si les matériaux sont encore tous durs, la présentation fait plus cossue, avec des assemblages corrects. La notion de robustesse est ici aussi mise en avant avec une planche de bord massive frappée de l’appellation "Duster". Elle affiche une instrumentation numérique 7 pouces (à partir du 2e niveau de finition) et un nouveau système multimédia doté d’un écran de 10,1 pouces (2e niveau également) avec suivant les finitions, deux dispositifs : « Media Display » (système audio a 4 haut-parleurs avec une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto) et « Media Nav Live » (navigation connectée avec système audio Arkamys).

L’entrée de gamme disposera d’un dispositif plus basique fonctionnant par l’intermédiaire d’une application sur votre smartphone. Les plus observateurs ont remarqué la reprise du « Y » sur les aérateurs.

On trouve aussi de nouvelles astuces d'aménagement, comme le "youclip', qui permet de poser en différents endroits de l'habitacle ou petit réceptacle à objets, qui peut supporter une petite lampe par exemple. On pourra aussi transformer son Duster en petit "van" avec le pack sleep.

Le volume de coffre passe de 445 à 472 litres, c'est toujours ça de gagné, dans un gabarit qui, lui, n'évolue pas, avec 4,34 m de longueur. Du coup, l'habitabilité arrière est moyenne...

Trois moteurs au lancement

Techniquement, le nouveau Duster fait une croix sur le diesel, qui ne représente aujourd’hui qu’environ 15% des ventes. Au catalogue, il sera toujours doté de l’Eco-G 100 ch (essence/GPL) et adoptera une inédite version hybrid 140 ch, déjà vue sur le Jogger et une version 130 micro-hybridée 48 v présente sur le Renault Austral. C’est justement avec cette dernière que l’on pourra bénéficier de la transmission intégrale, si chère aux propriétaires de Duster. Ceux qui s’aventureront hors du bitume seront ravis de profiter d’excellents angles d’attaque et de fuite (jusqu’à 31° à l’avant et 36° à l’arrière) et d’une garde au sol de 217 mm. Tout cela est complété par cinq modes de conduite (Auto, neige, sable, off-road et eco).

Les tarifs démarrent à 19 600 € pour l'entrée de gamme et le haut de gamme, lui, culmine à 28 200 €. C'est bien plus cher que l'ancien, mais en face, il n'y a toujours personne pour offrir autant avec des tarifs aussi serrés, même si l'inflation est passée par là.

L'instant Caradisiac : stand fréquenté

Il est clair que le salon de Genève est assez triste, et pauvre en nouveautés. Mais chez Dacia, comme chez Renault, il y a du monde. Et c'est normal, la marque franco-roumaine présentant des modèles d'importance, dont ce nouveau Duster, que le public pourra découvrir en vrai pour la première fois. La foule était bien présente autour des trois modèles posés sur le devant du stand, bien en évidence, à côté de la Spring restylée. Cela faisait contraste avec de nombreux endroits du salon, où l'on pouvait entendre une mouche voler en cette journée presse.