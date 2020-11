Dacia Duster par Prior Design : tout dans l'apparence

Le Dacia Duster a déjà inspiré de nombreux petits spécialistes et préparateurs, et même des indépendants. Transformation franche pour le tout-terrain, cabriolet, rabaissement, le petit SUV roumain a déjà eu droit à tout. "Presque" tout, puisqu'il manquait un kit de carrosserie très large et une démonstration de force, réalisée ici par l'Allemand Prior Design, même si d'autres ont déjà eu cette idée auparavant (le designer indépendant Rostislav Prokop, notamment).

Pour l'instant, le tuner a pris possession du véhicule de base et a réalisé tout le travail virtuel pour avoir une idée du rendu. Au delà des immenses élargisseurs d'ailes cachant des jantes au diamètre inavouable, il faut noter la présence de suspensions spécifiques plus courtes, d'un échappement spécial (Prior Design crée ses propres lignes d'échappement) et de probablement bien des choses pour enlever le côté "SUV" au Duster et le transformer en un racleur de sol.

Rien n'est indiqué pour l'heure sur l'arrivée du modèle de série et les spécificités mécaniques, mais on imagine un petit bond en avant en termes de puissance.