Dacia et sa nouvelle identité visuelle

En début d'année, Dacia officialisait son tout nouveau logo, qui rassemble en fait un "D" collé à un "C" inversé. Aujourd'hui, le constructeur roumain apporte quelques précisions sur cette identité qui se fera en plusieurs étapes. L'explication est on ne peut plus complète de la part de Dacia :

C'est "comme pour incarner visuellement l’esprit frugal et malin de la marque. Cette empreinte géométrique du logotype imprime à l’enchainement des lettres un mouvement d’inspiration mécanique. Quintessence du logo, l’emblème représente la réunion du D et du C, comme 2 pièces qui se connectent et s’assemblent pour former le maillon d’une chaîne, symbole de solidité et de lien. Elément graphique puissant, l’emblème permettra d’identifier facilement la marque même à distance". Voilà pour ce qui se cache derrière la réflexion du logo.

Mais ce n'est pas tout. Vous aurez peut-être remarqué la couleur inédite vert kaki. Dacia a choisi plusieurs teintes pour illustrer le côté "nature" et exploration des produits de la marque. Le kaki foncé, le "terra coté" et le sable pour les couleurs terriennes, et l'orange et un vert vif pour les couleurs secondaires.

Ce qui surprend, c'est le planning de déploiement. La nouvelle identité sera d'abord réservée aux supports publicitaires et au site Internet. Les concessions, elles, l'adopteront début 2022, mais avec des voitures qui auront toujours l'ancien logo ! En effet, pour ces dernières, il faudra attendre fin 2022...