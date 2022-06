Dacia mise toujours plus sur le GPL

Depuis 2017, Dacia mise sur le GPL pour assurer une bonne partie de ses ventes en Europe. Un choix d’ores et déjà payant puisque le constructeur est aujourd’hui leader en Europe sur ce marché, et que les ventes de véhicules GPL constituent 57,6 % du volume total de Dacia en Europe (selon les chiffres de 2021 fournis par Dacia).

L’offre GPL concerne aujourd’hui pratiquement toute la gamme Dacia, avec des résultats encore très différents selon les pays. Plus de 50 % des véhicules Dacia vendus en Turquie, Pologne et Roumanie en 2021 ont été des motorisations GPL et même 70 % en Italie. En France, depuis le début de l’année, les ventes de voitures GPL constituent 31 % du volume total des ventes, quand l’électrique seulement 16,3 %.

Plus économique à l’usage, comme à l’achat sur certains modèles, le choix du GPL sonne comme une évidence pour Dacia, qui propose ce type de motorisation en entrée de gamme. Pour David Michaud, chargé des motorisations Dacia, le GPL pourrait même encore prendre de l’importance dans la gamme : « Nous pourrions élargir l’offre GPL à d’autres moteurs et l’associer à une boîte automatique. »

Une tendance que confirme Lionel Jaillet, directeur du produit de Dacia : « Notre curseur c’est le rapport utilité/coût. Le GPL intéresse la plupart des marchés européens, à la différence de l’E85 dont les ventes se concentrent en France et en Suède. C’est pourquoi nous allons continuer à investir dans cette technologie. Nous travaillons ainsi à sa compatibilité avec les normes Euro7, comme nous l’avons fait pour l’Euro6d Full. »

Le GPL a donc encore de beaux jours devant lui. Du moins chez Dacia.