Dacia s'attaque au Dakar en 2025 avec Sébastien Loeb et de l'e-fuel

Dacia nous promettait une grande nouvelle ce lundi et c'est plutôt une confirmation que Denis le Vot, le patron de la marque, a tenu à annoncer. C'est désormais officiel : Dacia sera bien au départ du Dakar, et ce, dès 2025. L'affaire était déjà dans les tuyaux et alimentait les rumeurs depuis plusieurs mois et d'ailleurs, Cédric Pinatel s'en était fait l'écho dès le mois de février, annonçant dans la foulée le nom du pilote principal : Sébastien Loeb lui-même. La voiture sera développée par Prodrive, le préparateur anglais avec lequel Loeb a l'habitude de travailler depuis plusieurs années.

Sébastien Loeb et Cristina Gutierrez au volant

Une affaire de famille, donc, comme l'est l'arrivée dans l'aventure d'Aramco. Le pétrolier saoudien dispose désormais de parts dans le groupe Renault auquel appartient Dacia, et c'est lui qui va fournir le carburant des deux voitures engagées (la seconde étant pilotée par Cristina Gutierrez). Ce carburant est d'ailleurs la seule surprise de cette annonce matinale, puisque Aramco va fournir de l'e-fuel qu'il fabrique lui-même.

L'on peut s'interroger sur l'adéquation entre ce carburant de luxe et Dacia, les premières estimations de prix oscillent entre cinq et dix litres dollars du litre, ce qui le réserve naturellement à quelques supercars très éloignés de la philosophie franco roumaine. Interrogé sur la question, Denis le Vot a estimé que pour l'heure, on ne serait spéculer sur l'avenir de l'e-fuel.

Le patron de Dacia pense-t-il vraiment que des voitures plus ou moins low cost rouleront dans 10 ans grâce à ce carburant, alors que toute l'industrie (et son entreprise y songe aussi) bascule dans le tout électrique ? Le mystère de ce curieux choix reste entier. De même que l'on ne saurait y voir la main d'Aramco, puisque c'est dans son pays que se déroule la course.

De l'e- fuel chez Dacia ?

Un autre mystère reste entier et concerne le choix des modèles engagés, ou plutôt des "silhouettes" qui prendront part à la course. Ce pourrait être des futures Dacia Duster, un modèle qui sera dévoilé l'an prochain, ou même le grand Bigster qui devrait apparaître l'année suivante.

Pour l'instant, Denis le Vot donne rendez-vous au tout début de 2024 pour révéler les premières informations concernant les deux autos qui, quelles qu'elles soient, devraient courir en T1, la catégorie reine de la course, dans laquelle tous les officiels s'engagent et qui concerne les prototypes conçus pour gagner. D'autres Dacia moins prestigieuses, et sans aucune chance pour la victoire, ont certes déjà couru dans la célèbre épreuve délocalisée par l'une des filiales sud-américaine en 2013, Même si les Duster de la course étaient badgées Renault comme c'est le cas dans de nombreux pays.