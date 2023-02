Vers un duel Audi-Dacia au Dakar ?

Depuis deux saisons, Audi met de gros moyens pour remporter le Dakar. La marque aux anneaux a conçu un prototype hybride très sophistiqué, capable de performances remarquables. Mais jusqu’à présent, le constructeur allemand n’a pas réussi à fiabiliser suffisamment son engin pour lui assurer la victoire. Lors de la dernière édition, de multiples problèmes (dont certains potentiellement liés à la masse de la voiture ?) ont éloigné l’équipe de la victoire, laissant filer des Toyota moins flamboyantes en pointe de vitesse mais beaucoup plus robustes.

Et bien Audi ne sera sans doute bientôt plus la seule écurie d’usine à courir après Toyota dans les dunes. Selon le journaliste de France 3 Gael Robic, Dacia prépare activement son arrivée au Dakar. Le projet serait de participer au Dakar 2025 avec un prototype hybride, sans doute un bon moyen pour pousser en avant les nouvelles variantes électrifiées de la gamme. Sachant que le Duster doit faire peau neuve d’ici quelques mois, on imagine que le prototype en question pourrait y faire référence.

Avec Sébastien Loeb ?

Toujours d’après Gael Robic, Sébastien Loeb pourrait faire partie de l’aventure. Et le partenaire technique de Dacia ne serait autre que Prodrive, la société anglaise actuellement présente dans la discipline avec le buggy Hunter (piloté par Sébastien Loeb). Bref, attendons de voir comment communique Dacia dans les semaines ou moins à venir. Mais le scénario paraîtrait en phase avec les projets du groupe Renault, même s’il se prépare déjà à de gros investissements financiers et que l’image de Dacia se situe déjà à un excellent niveau aujourd’hui.