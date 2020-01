Dacia Sandero et Logan : nouveau moteur GPL, prix dès 10 960 €

Le GPL fait un retour en force dans la gamme Dacia. Après la présentation début janvier du Duster ECO-G au Salon de Bruxelles, voici les Logan, Logan MCV et Sandero ECO-G. Ces modèles adoptent le même moteur TCe 100 ch à bi-carburation. À noter que pour eux, c'est le bloc le plus puissant de la gamme, le diesel proposant jusqu'à 95 ch, et l'essence TCe classique 90 ch.

Avec l'ECO-G, on peut donc rouler au sans-plomb ou au GPL, le gaz de pétrole liquéfié. Le fonctionnement est simple, avec une commutation entre les carburants manuelle via un bouton ou automatique si le réservoir de GPL est vide. Ce dernier prend la place de la roue de secours, il n'y a donc pas de perte de volume de coffre.

Le premier avantage est d'avoir une meilleure autonomie en combinant les deux énergies. Le second est de pouvoir rouler moins cher, avec un litre de GPL qui coûte en moyenne moins de 90 centimes d'euro. La consommation est toutefois plus élevée, mais selon Dacia, "le coût du carburant au kilomètre est réduit jusqu’à 30 % par rapport à une motorisation essence et jusqu’à 8 % par rapport à une motorisation diesel". C'est séduisant car l'écart de prix avec le TCe 90 ch est de seulement 300 €. Ces variantes échappent au malus écologique.

Les prix du moteur TCe 100 ch ECO-G