Dacia Sandero : les premières images de l'essai en direct

La marque Dacia n'en finit pas de grimper vers les cimes. Rappelons que la Sandero (y compris Sandero Stepway, sa version barouseuse) est toujours la voiture la plus vendue aux particuliers dans notre pays.

Et cette fin d'année 2020 voit l'avènement de la troisième génération de cette citadine polyvalente low cost.

Enfin, low cost... De moins en moins. Car ce nouvel opus gravit encore une marche au niveau des prestations, du moins sur le papier. Et notre essai permettra de déterminer si oui ou non, c'est aussi vrai dans la vraie vie.

Cette Sandero 3 est désormais basée sur une plateforme dernier cri, celle de la Clio 5. Elle adopte d'ailleurs certaines motorisations de cette dernière, en l'occurrence les 3 cylindres SCe et TCe, en 65 ch atmosphérique, 90 ch turbo et 100 ch turbo carburant au GPL. Elle est même disponible avec une nouvelle boîte auto CVT.

Les dimensions sont aussi en hausse, surtout en largeur, et le volume de coffre progresse de 8 litres, avec 328 litres.

Enfin, stylistiquement, la Sandero ne ressemble plus à une voiture basique de pays émergents. Cette dernière génération s'affine, est plus basse, adopte un capot bombé, des surfaces plus galbées et à l'arrière, les hanches sont larges et le vitrage remonte au niveau du montant arrière. Cela fait beaucoup penser à... la Clio.

L'habitacle fait lui aussi sa révolution. Il apparaît visuellement comme bien plus qualitatif, avec un écran multimédia de 8 pouces qui surplombe la console centrale (selon la finition et l'option multimédia souscrite), et un bandeau en tissu qui court sur toute la façade. Le reste des plastiques est toujours dur, mais franchement, la montée en gamme semble impressionnante. Nous verrons cela.

Les prix sont déjà connus, si ils augmentent de quelques centaines d'euros, à partir de 8 690 €, cela est compensé par une amélioration de la dotation en équipement de série (freinage d'urgence automatique, allumage auto des feux, appel d'urgence e-call, etc.)