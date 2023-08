Dacia veut concurrencer Jeep à sa façon

Dacia et Jeep ne sont pas deux marques directement concurrentes a priori. La première commercialise des modèles connus avant tout pour leur prix ultra-serré, alors que la seconde est parfois rangée parmi les marques premium tout en vendant des véhicules beaucoup plus chers que ceux du constructeur roumain. Jeep reste également connu pour ses 4x4 et ses modèles capables de sortir des sentiers battus et c’est un positionnement également adopté par le Dacia Duster. De là à imaginer un rapprochement philosophique entre les deux marques, il y a un pas que le chef du design du groupe Renault Laurens Van den Acker n’hésite pas à franchir en répondant aux questions des journalistes d’Autocar.

« De ce que je vois, il n’existe aucun concurrent direct à Jeep sur le marché européen. Pourquoi Dacia ne pourrait pas jouer ce rôle ? Il n’y a pour l’instant aucune marque très grand public dont l’image est associée à l’aventure et aux excursions hors de la ville », estime Laurens van den Acker. Après les dernières évolutions en matière de raffinement du design avec l’arrivée des versions haut de gamme « Extreme » et son récent kit de camping pour le Jogger, Dacia va donc essayer d’aller plus loin dans l’image des voitures « aventurières ». Le prochain Duster de troisième génération sera le véhicule parfait pour incarner l’image de ce Dacia qui ne veut plus plaire uniquement par ses prix bas.

Le nouveau Duster avant la fin de l’année

Rappelons que le tout nouveau Dacia Duster de troisième génération doit être officiellement présenté avant la fin de l’année 2023. Il bénéficiera d’une plateforme technique bien plus moderne que le modèle actuel et montera inévitablement en gamme et en prix. Pourra-t-il séduire les mêmes clients que le Jeep Renegade ou le Compass ?