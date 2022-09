Dacia veut s'accrocher aux moteurs thermiques

Chez Renault, la gamme doit entièrement se convertir à la technologie électrique d'ici 2030. La marque au losange chercherait même à se séparer de son département de développement des moteurs thermiques, qui pourrait être racheté par le constructeur chinois Geely et le pétrolier saoudien Aramco. Mais chez Dacia, la trajectoire n'est pas du tout à ce passage anticipé vers la technologie électrique. Certes, la division roumaine du groupe Renault propose déjà sa petite Spring électrique, version rebadgée de la Renault Kwid chinoise. Mais Dacia ne commercialise actuellement que des moteurs thermiques à côté de cette Spring et la technologie électrique ne se prête pas vraiment à son objectif de vendre des autos le moins cher possible.

Voilà pourquoi Dacia compte bien continuer à commercialiser des moteurs à piston le plus longtemps possible. « Chacun son rôle : Renault va jouer les champions de l'électrique mais cette stratégie comporte des risques. Voilà aussi pourquoi Dacia existe », a déclaré le directeur général de Dacia Denis Le Vot devant nos confrères de Reuters lors de la présentation du concept-car Manifesto au Bourget. « En fonction du rythme d'électrification du marché et du comportement des clients, les deux marques vont coexister de manière intime ».

Des moteurs thermiques bientôt conçus avec Geely et Aramco ?

Si Renault vend réellement sa branche de moteurs thermiques à Geely et Aramco en ne restant que simple actionnaire, Dacia devra apprendre aussi à cohabiter avec les nouveaux arrivants. Car cette nouvelle entreprise dédiée aux moteurs thermiques comprendra notamment l'usine de Dacia de Mioveni en Roumanie. Reste aussi à savoir jusqu'à quand Dacia pourra réellement vendre des moteurs thermiques. En dehors de l'Europe, il reste sans doute de beaux jours pour cette technologie. Mais sur le Vieux Continent, ils doivent disparaître dès 2035. A moins que la réglementation évolue d'ici là pour garder le GPL, de la même façon que le carburant synthétique évoqué il y a quelques mois par les Allemands ? Rappelons qu'actuellement, pas moins d'une Dacia sur trois est équipée d'un moteur compatible GPL.