Voici les nouvelles Alpine A110 thermiques avant la fin !

« La nouvelle gamme A110 qui sera disponible sur les 12 derniers mois avant de passer le témoin à la future A110 électrique », voilà l’information qui fera sans doute un peu de peine aux amateurs de cette fabuleuse sportive thermique dont je fais partie : la fin de carrière de l’A110 telle qu’on la connaît depuis la fin de l’année 2017 se profile.

Mais justement, elle n’a pas dit son dernier mot et fait encore évoluer sa gamme (à partir de début mars 2025) pour rentrer dans cette toute dernière année de commercialisation. L’A110 « de base » restera disponible avec son bloc turbo de 252 chevaux à partir de 65 000€, alors que les A110 S et GT disparaissent au profit de l’inédite variante GTS à partir de 79 500€ qui combine le châssis sportif de l’A110 S avec le haut niveau d’équipement intérieur de la GT.

Elle développera donc 300 chevaux et 340 Nm de couple (comme les S, GT et R) avec la définition châssis de l’A110 S et en option un « nouveau kit aéro GTS inspiré de celui de la R » comprenant une lame avant, des bavolets, une jupe et un aileron arrière à fixations col-de-cygne en carbone offrant un meilleur appui pour une « agilité encore plus importante ».

« En option, ses jantes GT Race de 18 pouces sont montées sur des pneus Michelin PS CUP 2 et sont complétées par des étriers de frein Brembo, disponibles au choix, en six coloris », peut-on également lire dans le communiqué qui précise que « le catalogue Atelier s’étoffe en proposant cinq nouvelles teintes de carrosserie. Le Bleu Paon et le Orange Acropolis, deux teintes tirées du catalogue « héritage » ainsi que trois nouvelles teintes mates : Orange Solaire, Bleu Eclipse et Gris Acier ».

L’A110 R 70 encore plus élitiste

Quant à l’A110 R 70, elle rend hommage comme son nom l’indique aux 70 ans d’Alpine en 2025 et reprend la définition technique de l’A110 R avec des jantes en carbone (et non pas en aluminium comme l’A110 R Turini). Elle se limitera à 770 exemplaires, dont 210 (soit trois fois 70) seront configurés dans une « capsule Tricolore » avec une série en Bleu Caddy, en Blanc Glacier et en Rouge Sismique aux finitions spécifiques. L’A110 R 70 coûtera 122 500€ à comparer aux 106 000€ de l’A110 R Turini actuelle (sans les jantes carbone). C’est cher mais à côté des 265 000€ au minimum de la très exclusive A110 R Ultime, tout est relatif…