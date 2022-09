De Porsche à Dacia, la voiture comme résidence secondaire

La vanlife, vous connaissez ? Il s’agit de cette nouvelle tendance, popularisée par les réseaux sociaux, qui consiste à aménager un fourgon de façon à le rendre habitable et y passer ses vacances.

C’est le principe du camping-car, en moins confortable du fait d’un équipement réduit, mais infiniment plus cool. Plus prosaïquement, cela permet aussi de passer sous les barrières de 2 mètres qui interdisent l’accès de certaines zones se stationnement aux camping-cars classiques.

Pour autant, la vanlife se conçoit et se vit essentiellement en camionnette diesel, ce qui n’est pas forcément très exaltant.

C’est pourquoi émerge une nouvelle tendance, qui consiste à installer une tente sur le toit de sa voiture. Certes, le hashtag #rooftent sur Instagram est encore assez confidentiel avec 116 000 publications, contre 13,8 millions à #vanlife, mais cela suffit à titiller l’appétit des constructeurs automobiles.

L’exemple le plus spectaculaire nous vient de la maison Porsche, qui livrera à partir du mois de novembre les premiers exemplaires d’une tente adaptable aux 911, Macan, Cayenne, Panamera et Taycan.

Loin d’une suite au Ritz, certes, mais la « cabane » en question, facturée 4 980 € (en Allemagne), est certifiée tout-temps et n’empêche pas de circuler aux 130 km/h réglementaires (la vitesse maxi autorisée, précise Porsche) une fois repliée.

On le voit, l’engouement croît pour ces évasions au style plus spartiate, certes, mais qui permettent semble-t-il de se rapprocher du milieu naturel. Pour autant, c’est surtout sur les parkings de grands rassemblements du type 24 Heures du Mans que l’on aura le plus de chances de croiser une Porsche ainsi bardée.

D'autres constructeurs prennent position sur le créneau, à l’image de Mini qui propose un modèle du même type pour sa Countryman. Quant à Dacia, il mitonne un équipement qui permet de transformer le Jogger en van aménagé « low cost », mais cette fois avec la tente attenante à la voiture et non pas installée en hauteur.

Citons aussi Decathlon, dont le catalogue comporte une tente de toit à 1 190 €. Quant à l’entreprise française NaïtUp, spécialisée dans le domaine, elle fête son quinzième anniversaire cette année, période durant laquelle elle a produit 5 000 tentes de toit, et emploie 30 personnes. On le voit, le nomadisme a la cote.