Mondial de Paris 2022 - Le Dacia Jogger devient van aménagé low-cost

Avec son habitabilité généreuse et son prix ultra-serré, le Dacia Jogger constitue une base excellente pour fabriquer un engin de camping pas cher. Voilà pourquoi la marque espagnole Camperiz présentait il y a quelques jours sa version modifiée du crossover roumain, équipée de tout le nécessaire pour dormir et même vivre en pleine nature. A l'occasion de la présentation de son concept-car Manifesto destiné au Mondial de l'Automobile de Paris, Dacia en a profité pour dévoiler son kit « maison » permettant de transformer le Jogger en véhicule de camping.

Ce kit va beaucoup moins loin que le Jogger revu et corrigé par Camperiz : contrairement à ce dernier, le Dacia équipé du kit d'usine ne dispose en effet pas d'un évier, d'un frigo ou encore d'un système de robinet. Il se contente d'une grosse caisse installée dans le coffre (de la version cinq places), permettant de former un espace entièrement plat lorsqu'on y met la petite couchette à deux places fournie avec. Dacia montre aussi une grande tente connectée à l'habitacle, qui pourra vraisemblablement être stockée dans la voiture. Mais il faudra sans doute un peu d'huile de coude pour la monter au vu de son format. Dacia ne donne en revanche aucune précision sur les deux chaises pliables visibles dans l'image ci-dessous.

Pas de prix pour l'instant

Dacia explique que ce kit de camping sera disponible l'année prochaine et il faudra attendre un peu pour en connaître le prix. Rappelons que le Jogger coûte 16 790€ dans sa version de base en cinq places avec le moteur Eco-G 100 compatible GPL, ou 19 100€ dans sa finition Expression mieux équipée. La version aménagée de Camperiz, elle, démarre à 23 250€ en comptant le prix de la voiture.

