Déjà 100 000 Tesla vendues en France

La France n’échappe naturellement pas au succès mondial de Tesla, une marque désormais incontournable dans le paysage automobile partout sur la planète. Chez nous, les toutes premières livraisons du constructeur ont eu lieu en 2009, à l’époque où Tesla ne commercialisait qu’une voiture de sport très radicale répondant au nom de « Roadster ».

Il aurait fallu attendre 2015 pour que Tesla arrive au cap de la 1000ème voiture livrée, atteint grâce à la grande Model S qui restait encore relativement confidentielle au milieu de la dernière décennie en raison de son positionnement plutôt haut de gamme et d’un réseau de charge rapide balbutiant. Le cap des 5000 exemplaires a été passé en 2018, avant que les livraisons n’accélèrent enfin grâce à l’arrivée de la Model 3 en janvier 2019. Attendue comme la voiture de la délivrance pour Tesla qui n’avait jamais été rentable jusque-là, la nouvelle berline familiale d’entrée de gamme du constructeur a réellement transformé la marque en machine à cash. Dès le mois d’août de la même année, le cap des 10 000 voitures était atteint en France et les commandes affluaient.

Une flotte multipliée par deux en 16 mois

Une fois la cadence de production mondiale de la Model 3 amenée à son rythme de croisière, les livraisons ont explosé en France comme dans le reste du monde. En février 2022, on comptait 50 000 Tesla françaises. Seize moins plus tard, ce chiffre a déjà doublé grâce aussi à l’arrivée récente du Model Y encore plus demandé. A ce rythme, quand est-ce que Tesla atteindra le demi-million et le million dans l’Hexagone ?