Des activistes écologistes ont saboté l'usine Tesla de Berlin !

On a déjà vu quelques actions de la part d’activistes écologistes radicaux par le passé contre la marque Tesla, mais aucune de cette ampleur. Dans un long message publié sur le site internet de Kontrapolis, le Vulkan Gruppe revendique la destruction d’un pylône situé près de la Gigafactory européenne de Tesla à Berlin. Ce dernier servant à alimenter toute l’usine en électricité, elle est depuis à l’arrêt total.

« Nous avons saboté Tesla aujourd'hui. Parce que Tesla à Grünheide dévore de la terre, des ressources, des personnes, du travail et crache 6 000 SUV, machines à tuer et camions monstres par semaine. Notre cadeau pour le 8 mars est de fermer Tesla. Parce que la destruction complète de la Gigafactory et avec elle l’élimination des « technofascistes » comme Elon Musk sont une étape sur la voie de la libération du patriarcat », peut-on lire dans le communiqué du Vulkan Gruppe traduit automatiquement en Français par Google.

Les réparations sont en cours

D’après les journalistes allemands d’Automobilwoche, les réparations sont en cours pour faire repartir l’usine une fois son installation électrique relancée. Une enquête de police a été lancée suite à cet acte de vandalisme et à l’heure où nous écrivons ces lignes, Elon Musk n’a pas pris le temps de commenter cette action. Les activistes en question ne lui reprochent pas que ses activités avec Tesla, citant également son implication dans le réseau X (anciennement Twitter) mais aussi celles de SpaceX qui vise à lancer de nombreux satellites dans l’espace au cours des prochaines années.

Ce sabotage intervient dans un contexte où Tesla veut agrandir son usine (probablement pour préparer l'arrivée de la Model 2), projet auquel s'opposent les habitants de Grünheide. Des activistes écologiques occupent le terrain dans la forêt où les travaux d'agrandissement doivent se dérouler mais pour l'instant, aucun lien n'a été fait entre ces occupations et l'acte de sabotage de l'usine.