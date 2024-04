Nouvelle Tesla Model 3 Performance (2024) : retour de la supercar low-cost

Disparue du catalogue l’année dernière, la Tesla Model 3 Performance était déjà la reine du rapport prix-performances sur le marché automobile : elle coûtait 53 990€ pour des performances en ligne droite au niveau des familiales ultra-sportives premium allemandes et un degré d’efficacité dynamique tout sauf ridicule en virage. Elle avait quitté le catalogue depuis le restylage de l’année dernière et la voilà enfin de retour.

La Model 3 Performance « phase 2 » revendique désormais une puissance maximale de 460 chevaux, un chiffre finalement inférieur à ce que nous attendions. Mais les performances annoncées ne déçoivent pas, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,1 secondes. Attention tout de même, les mesures de Tesla sur cet exercice sont toujours très optimistes car réalisées sur la base de la manœuvre « glissée » et non pas depuis l’arrêt total. Mais cette berline devrait pouvoir se catapulter aussi fort qu’un Porsche Macan Turbo de 584 chevaux dans la vraie vie (à vérifier volant en main).

Des améliorations mécaniques plus poussées

Par rapport à la précédente Model 3 Performance, la nouvelle mouture va plus loin sur le plan dynamique : elle possède des boucliers avant et arrière différents des autres variantes afin d’optimiser son refroidissement et surtout, une inédite suspension pilotée et adaptative au lieu de l’amortissement passif de l’ancienne. Elle s’équipe aussi de sièges « sport » spécifiques et coche désormais de série l’option des gros freins de l’ancien modèle alors que les pneus arrière sont désormais plus larges que ceux de l’avant. Les ressorts, barres stabilisatrices et silentblocs sont spécifiques. Le mode Piste, toujours disponible via l’ordinateur de bord, agit désormais aussi sur les amortisseurs en plus du groupe motopropulseur et des aides à la conduite.

Probablement équipée de la même capacité batterie que la Model 3 Grande Autonomie et reposant sur une configuration à deux moteurs et transmission intégrale comme cette dernière, elle revendique une autonomie maximale de 528 km.

Un prix comparativement bas

A 55 990€, la Model 3 Performance coûte à peine plus cher que l’ancienne mouture malgré tout l’équipement en plus. A ce prix, elle n’aura absolument aucune concurrente sur le marché, que ce soit en thermique ou en électrique. Sachant que l’ancienne était déjà très intéressante à piloter, la nouvelle promet des capacités de très haut niveau. Mais elle reste très banale sur le plan esthétique à l'extérieur...