L’Opel Astra Sports Tourer déploie de nouveaux arguments pour tenter de prendre le dessus sur la Skoda Octavia Combi

En toute franchise, personne ne choisira l’Opel Astra Sports Tourer Hybrid ou la Skoda Octavia Combi 1.5 TSI Hybrid dans l’optique de s’offrir un break performant. Pour cela, il faudra plutôt viser la version RS de la tchèque, forte de 265 ch. Mais, plus prosaïquement, il s’agit ici de prendre le volant de deux familiales pure souche.

Loin d’être dénigrante, cette expression tente plutôt de résumer parfaitement les qualités de nos rivales. Nous l’avons vu plus avant, sur l’aspect "break", ces deux-là se défendent très bien. Lorsqu’il s’agit de prendre la route, elles ne déçoivent pas non plus véritablement. Leurs niveaux de puissance suffisent, en effet, à assurer des reprises suffisantes pour dépasser en sécurité. Bien sûr, la Skoda tire avantage de sa puissance (150 ch contre 136 ch) et de son couple supérieur (250 Nm contre 230 Nm) pour faire un peu mieux que sa rivale. Un constat d’ailleurs surprenant puisque, sur le papier, l’Astra promettait mieux.

En effet, la Skoda ne dispose que d’un système d’hybridation légère des plus classiques, composé d’un démarreur 48V et d’une (toute) petite batterie de traction, dont le but est d’offrir un surcroît de puissance au moteur mais, surtout, de diminuer les consommations. Une architecture que reprend le 1.2 Hybrid 136 ch badgé Stellantis, sauf qu’il est, lui, capable de fonctionner, sur de très, très courtes distances, sans avoir recours au moteur thermique. De plus, son moteur électrique ne développe pas moins que 28 ch et 55 Nm. Mais ces valeurs ne peuvent s’ajouter à celles du 1.2.

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, l’Astra ne se montre donc pas plus nerveuse que l’Octavia et pas plus sobre non plus. Un comble ! Mais, lors de notre essai, elle s’est montrée supérieure à sa concurrente sur certains points.

Les ingénieurs d’Opel ont ainsi fait le choix d’une direction un peu plus consistante, de suspensions moins lâches et d’un train avant un peu plus accrocheur que leurs confrères de chez Skoda. Si cela procure déjà un certain agrément sur voie rapide, en évitant la sensation de flou que l’on retrouve sur les Octavia qui ne reçoivent pas la suspension pilotée optionnelle, cela prend tout son sens sur des axes sinueux. Répétons-le toutefois encore, l’Astra, pas plus que l’Octavia, n’ont de prétentions dynamiques. Il s’agit ici d’un ressenti rendant la conduite de la première plus agréable.

Ces choix se paient toutefois en matière de confort. Non pas que l’Opel soit un "bout de bois", la réputation des allemandes en la matière étant désormais totalement injustifiée, mais la Skoda fait très fort à ce chapitre. Son amortissement est plus tolérant et ses sièges, assez enveloppants, isolent davantage les occupants du bitume. Quant au niveau sonore, il est un chouïa moins élevé dans l’Octavia.

Note : 14,9 /20 14,4 /20 Explication des critères de notation