L’Opel Astra Sports Tourer déploie de nouveaux arguments pour tenter de prendre le dessus sur la Skoda Octavia Combi

Avec cette sixième génération made by Stellantis, l’Astra se montre plus aboutie que jamais. Sa base technique est réussie, elle réunit toutes les qualités d’un break familial et son nouveau moteur hybride, doté d’une chaîne de distribution, devrait se montrer bien plus fiable que le PureTech de sinistre réputation. Aussi, si elle perd ce match, ce n’est pas parce qu’elle démérite. C’est, tout simplement, parce que l’Octavia est encore un peu meilleure sur la plupart des points.

Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Hybride 136 ch GS Auto. Skoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT Hybrid 150 ch Selection DSG Budget















Note globale : 14,1 /20 14,9 /20