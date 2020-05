Des dirigeants Honda peu convaincus par l'électrique

Nos confrères du quotidien canadien Windsor Star rapportent sur la toile des informations à propos des décisions internes relatives à la future gamme de la firme asiatique Honda. Les révélations recueillies lors d'une interview avec le responsable du secteur du pays à la feuille d'érable Jean-Marc Leclerc mettent en lumière des tensions internes concernant l'énergie à employer pour les prochains modèles.

D'après le manager, quelques hauts responsables Honda ne se réjouissent pas de l'idée de tout miser sur l'électrique au détriment de la pile à combustible. Le constructeur japonais était en effet allé très loin sur le sujet avec son innovante Clarity Fuell Cell. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers des modèles tels que la citadine branchée Honda e. Jean-Marc Leclerc admet que l'électrification a un avenir certain tout en précisant que les lois gouvernementales incitent les marques à proposer des autos survoltées onéreuses à développer pour une demande et des scores des ventes qui ne suivent pas.

À propos des clients, le responsable indique que les études révèlent que les acquéreurs d'un véhicule neuf électrique ne sont prêts qu'à rajouter environ 600 € par rapport à une voiture de gamme équivalente animée par un moteur thermique. Une somme bien trop dérisoire au regard de l'investissement nécessaire pour produire ce type d'auto.