Des employés Tesla volent 65 000 mugs

"Les tasses, c'est terminé !" indiquent les managers de l'usine Tesla basée en Allemagne à Berlin-Brandenburg. 12 000 salariés sont en activité dans la structure, et la direction ne comprend pas pourquoi elle doit sans cesse commander des nouveaux stocks de vaisselle bien supérieurs au nombre de personnes employées.

Depuis l'ouverture en 2022, les responsables ont progressivement demandé pour l’usine non moins de 65 000 mugs. Et il n’en reste plus aucun. Une quantité vertigineuse voire insolite qui vient tout juste d’être officialisée au sein des équipes pour comprendre les raisons de ces disparitions.

Cinq mugs à la maison par personne

Le directeur de l’usine Andre Thierig s’exclamait à l’occasion d’une réunion : « je vais vous donner un chiffre : nous avons acheté 65 000 mugs depuis que notre Gigafactory et en activité. Il n’y a plus rien. C’est comme si chacun des salariés avait cinq mugs à la maison. Et je suis excédé de devoir valider des nouveaux formulaires Ikea pour en acheter davantage".

Un problème supplémentaire pour une usine en difficulté

Nos confrères du média allemand Deutsche Welle révèlent que les employés sont donc menacés de ne plus avoir de quoi boire leur café dans les salles de repos. Un problème secondaire dont se passerait bien cette usine déjà victime d’un difficile plan de licenciement réduisant la masse salariale de 2%. Une manœuvre qui met les ouvriers sous pression et fait planer sur la Gigafactory germanique des perturbations liées à des mouvements de grève.