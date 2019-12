Des Formula E plus légères et plus puissantes à venir

Nos confrères de la publication allemande Electrive publient en ligne des informations à propos des spécificités des futures monoplaces électriques de Formula E. La troisième génération attendue pour la saison concernant les années 2022 et 2023 promet des performances en hausse et le retour de l'arrêt au stand pour recharger.

Le moteur principal chargé d'animer la monoplace sera toujours placé dans le dos du pilote. Il sera néanmoins rejoint par un moteur avant secondaire destiné uniquement à récupérer de l'énergie au freinage. Comprenez par la que les Formula E resteront des propulsions. Du côté des dimensions et du poids, les autos seront légèrement plus compactes et plus légères avec une longueur de 5 mètres et une largeur de 1,7 mètre pour 780 kilos sur la balance contre 900 kilos auparavant. Des batteries dernier cri sont à l'origine de cette cure d'amaigrissement. Ces dernières pourront par ailleurs être rechargées très rapidement pendant la course. Pour rappel, les pilotes devaient lors des premières saisons de Formula E changer de monoplace à la mi-course. Les batteries sont depuis 2018 plus imposantes afin de durer la totalité de l'épreuve. Le système de recharge rapide promettra donc plus de piquant pour la neuvième saison de la discipline.

D'après les bruits de couloir, la puissance des nouvelles Formula E n'est pas encore arrêtée par la FIA. Deux scénarios sont envisagés pour la course et les qualifications : 402 chevaux et 470 chevaux ou 335 chevaux et 402 chevaux. Le règlement de l'épreuve révélant toutes les données techniques à respecter à partir de la neuvième saison sera définitivement arrêté en juin 2020.