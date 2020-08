Des ordinateurs plus puissants à bord des futures Audi

En réponse à

Je comprends le besoin de faire des progrès niveau informatique et particulièrement analyse des capteurs pour la conduite autonome, mais si Audi a besoin de "plus de puissance" pour simplement gagner une meilleure tenue de route/confort, que dire en tant que Français, qui a des marques qui n'en ont toujours pas besoin pour être des références?

En tout cas quand on fait le bilan de l'article, on se demande en vrai en quoi cette formidable avancée va modifier d'un brin notre quotidien... Surtout quand on ne roule pas en allemande...