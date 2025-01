Des parkings sur les toits de Notre-Dame de Paris ?

Les automobilistes parisiens critiquent régulièrement la politique locale en matière de circulation. Mais que peuvent devenir la ville et ses monuments dans le cas où la voiture prend une place ridiculement importante à la défaveur des bâtiments historiques ? La réponse dans ce court clip publié par Paperskylines.

Des parkings et une route aérienne

L'excellente simulation de construction de villes Cities: Skylines est modifiable pour intégrer des bâtiments personnalisés laissant libre cours à la créativité des meilleurs artistes 3D. Dans ce cas de figure, Paperskylines imagine avec humour Notre-Dame de Paris colonisée par des Américains. Le résultat se veut totalement absurde. La cathédrale reçoit 80 000 places de parking réparties sur les toits et au sol, des bornes de recharge, une zone d'explosion des Cybertruck, un pick-up Dodge Ram géant et une route aérienne pour la traverser. Une vision cauchemardesque et heureusement virtuelle pour les défenseurs du patrimoine.

Notre-Dame, un monument emblématique

Pour rappel, la cathédrale Notre-Dame de Paris incarnait avant l'incendie désastreux du 15 avril 2019 le monument historique le plus visité d'Europe. Classées parmi les premiers monuments historiques de France de la première liste de 1862, Notre-Dame recevait en décembre 2024 une attention mondiale soulignant son importance pour le patrimoine français et européen.