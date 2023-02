Des profits énormes pour les sociétés d'autoroutes françaises

Il y a quelques jours, les journalistes du Canard Enchaîné ont ressorti un rapport intéressant de l’Inspection générale des finances datant de 2021. Ce rapport, ignoré par le ministère de l’économie et des finances qui l’avait pourtant commandé, explique que la rentabilité des principales sociétés autoroutières privées est très supérieure aux objectifs fixés en 2006 par le gouvernement français. Ce rapport sulfureux affirmait même qu’il serait possible de réduire de moitié le prix des péages sans mettre dans le rouge les sociétés d’exploitation privées du réseau autoroutier français. En pleine période d’augmentation du prix des péages (+4,75% au 1er février), le ministre des transports Clément Beaune assurait récemment que ces profits étaient nécessaires pour permettre aux sociétés de réinvestir dans le développement des réseaux.

Le rapport de l’autorité de régulation des transports sur l’activité des sociétés autoroutières privées en 2021 prouve pourtant que ces profits vont bien au-delà de la nécessité de financer les investissements pour améliorer l’état du réseau autoroutier français. Grâce à une reprise du trafic routier cette année-là, les sociétés autoroutières privées ont réalisé au total 3,9 milliards d’euros de résultat net. Ce résultat net progresse de 47% par rapport à 2020, une année évidemment particulière en raison des périodes de confinement liées à la crise du coronavirus.

Record de dividendes

Mais même par rapport à 2019, ces profits sont en hausse de 11%. Ils ont principalement profité aux dividendes, qui augmentent de 38,5% par rapport à 2020 et de 5% par rapport à 2019. C’est plus que la moyenne des années 2015-2019 et ce chiffre n’a été battu qu’une fois dans l’histoire, en 2016. Et le fameux investissement qui justifierait d’après Clément Beaune l’augmentation continue du prix des péages ? Il a bien augmenté, mais seulement de 12,7% par rapport à 2020 sans atteindre les niveaux de 2019. Bref, il ne suit pas vraiment les profits.

L’exemple d’ASF, la plus grosse société privée

Ci-dessus, voici le détail des finances d’ASF, la plus grosse de ces sociétés privées (Autoroutes du Sud de la France), une filiale de Vinci qui couvre plus de 2 700 kilomètres du réseau autoroutier français. Notez que les dividendes versés à ses actionnaires sont supérieurs au résultat net de la société, que les investissements ne concernent qu’une part réduire de ce résultat net et que la part réservée à la réduction de sa dette est très faible. D’après le rapport de l’autorité de régulation des transports, il y a tout de même deux sociétés autoroutières privées dans le rouge en 2021 : Albéa et Aliaé, deux petites structures qui ont respectivement perdu 8,7 et 9,9 millions d’euros en résultat net sur l’année 2021. Et comme le rappelle le rapport, les contrats liant toutes ces sociétés privées à l’état sont valables jusqu’au début de la prochaine décennie au minimum.