Des taxis volants pour les JO de 2024 à Paris ?

Avec l’organisation des Jeux Olympiques d’été à Paris, les amateurs de sport vont être ravis. Les automobilistes beaucoup moins car il est certain que cette période va être tout simplement horrible pour toutes les personnes se servant d’un véhicule. Et ne croyez pas que cela concerne que ceux qui travaillent dans Paris, puisque c’est toute l’île de France, qui va être impactée. Au programme des réjouissances, fermeture d’une voie sur les principales autoroutes franciliennes et le périphérique, qui sera réservée aux convois officiels, circulation dans Paris interdite dans certains endroits de la Capitale qui accueilleront des épreuves (Concorde par exemple). Résultat : les embouteillages ne vont faire qu’augmenter.

Comment faire pour se déplacer alors ? Prendre un vélo ? les transports en commun bien évidemment, à condition que ces derniers fonctionnent et ne soient pas impactés par des grèves. Et si la solution était de voler. Le rêve de mettre en place des taxis comme dans les films de science-fiction va peut-être devenir réalité plus vite que ce que l’on pourrait penser. C’est en effet, au début de l’année prochaine, que le premier aéronef à décollage vertical électrique, dénommé Volocity devrait recevoir sa certification pour lui ouvrir les portes du ciel français.

Développé par la start-up allemande Volocopter, ce drôle d’engin devrait être certifié par l’Easa Agence européenne pour la sécurité de l'aviation. Une première mondiale, liée à l’ambition de Paris de devenir la première ville au monde à proposer ce nouveau mode de transport, dans le cadre des Jeux olympiques.

En novembre dernier, il a réalisé un vol de démonstration de dix minutes, après avoir décollé de Pontoise, en banlieue parisienne. Mais il reste encore du chemin à parcourir et les constructeurs voulant se lancer dans l’aventure sont très nombreux et variés puisque même des groupes automobiles s’intéressent à ce marché. Pour preuve, Stellantis a injecté 150 millions dans Archer et noué un accord pour fabriquer en série le Midnight Archer. Porsche SE, le holding qui détient des participations dans Porsche et Volkswagen, participe au financement d’Ascendance Flight Technologies.

En termes de réglementation, celle concernant Paris est très stricte puisque le survol de la Capitale à moins de 2 000 mètres d’altitude est interdit depuis 1948, sauf dérogation. (...) . On pourrait toutefois imaginer d’implanter des vertiports (nom donné aux endroits qui servirait de base à ces taxis) à la Défense ou en haut de la tour Montparnasse. Un vertiport quai d’Austerlitz sera même testé sur la Seine à l’occasion des JO 2024. D’autres sociétés à l’image de Volocopter vont encore plus loin en prévoyant l’ouverture en 2025 de trois lignes en Ile de France : Roissy-Le Bourget, Le Bourget-Austerlitz et Issy-les-Moulineaux-Saint-Cyr-l’école.

Les taxis volants seront donc LA solution contre les bouchons ? Peut-être mais il faudra casser sa tirelire car ils seront chers. Il faudra compter autour de 200 euros pour un trajet Roissy-Paris, contre 50 euros en prenant un taxi classique. Mais le gain de temps sera énorme puisque ce parcours sera effectué en 17 minutes contre beaucoup plus en voiture. Comme souvent, les tarifs devraient devenir plus abordables au fur et à mesure de la multiplication de la concurrence. Reste à savoir maintenant si tout cela deviendra réalité.