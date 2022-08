Des toits blancs obligatoires pour toutes les voitures neuves : une bonne idée pour améliorer le climat ?

Nombre de scientifiques cherchent l’interrupteur du thermostat planétaire qui nous évitera la surchauffe. Pendant que certains d’entre eux présagent de solutions qui vont faire basculer notre futur dans un univers tout électrique, d’autres s’accrochent à l’idée que le pétrole a encore de beaux jours devant lui. Et puis il en est d’autres encore qui tentent de faire évoluer les choses à la marge, avec une idée simple et peu coûteuse, qui ne résoudra pas le réchauffement global, mais fera un peu avancer le schmilblick en le freinant. C’est le cas de Raphaël Ménard.

Cet ingénieur est président de l’agence d’architecture internationale Arep (Aménagement Recherche Pôles d’échanges), une filiale de SNCF. Au creux de l’été, il a exhumé un principe vieux de trois siècles et quelque peu tombé dans l’oubli. Cet effet d’albédo connu de tous sans toujours en connaître l’origine, a théorisé une notion toute simple : la capacité des surfaces à réfléchir les rayons de soleil en fonction de leur couleur.

Des autos plus albédo

On le sait depuis des lustres : le blanc réfléchit les rayons alors que le noir les absorbe. Les maçons des pays du sud font de l’albédo depuis toujours sans le savoir et construisent des maisons et des toits blancs, contrairement aux nôtres qui se contentent de toits noirs. Et si on appliquait cet effet aux voitures ? C’est ce que suggère l’ingénieur, et il a pris sa calculette. Selon lui, si l’ensemble du parc automobile français était ainsi converti, cinq cents millions de litres d'essence pourraient être économisés par an, soit 1 million de tonnes de CO2. Car l’usage de la clim serait plus modéré, puisque les habitacles seraient moins surchauffés.

Du coup, Raphaël Ménard suggère aux pouvoirs publics d’obliger les constructeurs à peindre leurs toits d’une couleur immaculée et terriblement albédo. Évidemment, cette opération ne pourrait toucher que les autos neuves. Sachant qu’il s’en vend peu ou prou entre 1,5 et 2 millions chaque année, que la durée de vie moyenne d’une voiture est de 10 ans et que le parc français compte 38,5 millions d’autos, il faudrait compter un certain nombre d’années pour que tous les habitacles soient plus frais, et que le million de tonnes de C02 soit économisé.

Mais l’ingénieur ne veut pas s’en tenir aux seules voitures et suggère également d’éclaircir nos toitures, en inscrivant cette obligation dans le permis de construire. Des maisons blanches et des voitures blanches, voilà qui devrait quelque peu modifier nos paysages et relativement peu le sort de la planète. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières d’un réchauffement qu'il va bien falloir limiter.