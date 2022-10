Des verbalisations automatiques dans les ZFE dès 2024

Si vous comptiez passer entre les gouttes et échapper aux contrôles en roulant avec votre vieille voiture dans les nouvelles ZFE (zones à faible émission) des centres-villes, c'est raté. Dans le cadre du premier comité ministériel de suivi des zones à faible émission, la question du contrôle automatisé pour sanctionner les véhicules en infraction a été abordée.

D'ici le second semestre 2024, des systèmes verbalisant automatiquement les véhicules entrant dans les ZFE qui ne respectent pas les conditions d'accès seront mis en place. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a expliqué à cette occasion que les « caractéristiques techniques des projets retenus seront présentées lorsqu’ils seront connus », sans préciser pour l'instant s'il s'agira de portiques ou de simples caméras postées à l'entrée des ZFE.

Jusqu'à 750€ d'amende

Toujours d'après Christophe Béchu, les contrevenants s'exposeront à une amende de classe 4 pouvait aller jusqu'à 750€. Rappelons qu'il ne sera plus autorisé de circuler dans la ZFE de Paris avec un véhicule Crit'Air 3, c'est à dire un diesel d'avant 2011 ou un moteur essence d'avant 2006, à partir du 1er juillet 2023. Ces Crit'Air 3 doivent également être bannis de Marseille au 1er septembre 2024. Dès le 1er septembre 2023, il ne sera plus permis de rentrer dans la ZFE de Marseille ou de Lyon avec un véhicule Crit'Air 4 (diesel d'avant 2006). Bref, ça risque de faire très mal à tous les automobilistes au volant de vieilles voitures qui ne sont pas au courant de la réglementation. Et il semble y avoir encore beaucoup...