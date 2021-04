Des voitures totalement autonomes sur les autoroutes anglaises dès 2021

Pour l'instant, la législation européenne est à peu près claire : la voiture ne peut pas être totalement autonome, et les aides à la conduite doivent rester des assistants, obligeant le conducteur à garder ses mains sur le volant. Nous sommes encore loin du degré parfois très élevé de liberté que l'on peut observer dans certains Etats américains, mais l'Angleterre devrait autoriser dès cette année la circulation de véhicules autonomes sur voie rapide, sans que le conducteur n'ait à tenir le volant ou contrôler le véhicule.

Concrètement, cela permettra de faire circuler des véhicules autonomes sur autoroutes et voies rapides "peu denses" jusqu'à une vitesse de 60 km/h. C'est peu, mais ce sont là les prémices de la circulation réellement sans intervention du conducteur.

Les débuts se feront donc dans des conditions parfaites : vitesse faible, peu de circulation, et peu ou pas de virages, avec des marquages au sol bien visibles. La seule interrogation reste le délai entre le moment où la machine fait défaut et le moment où l'homme doit reprendre le contrôle. Un temps de réaction qui pourrait être fatal, plus tard, dans certains cas à la voiture autonome, mais ce type d'initiative a justement l'objectif d'y aller en douceur. Mais aussi de créer de l'emploi : le ministère anglais des Transports estime que cela pourrait engendrer la création de 38 000 postes à long terme.