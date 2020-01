Des Volkswagen électriques en autopartage à Paris dès 2020

Volkswagen annonce le déploiement de WeShare, son service de "Free Floating" (voitures en libre service) dans plusieurs grandes villes européennes après une période concluante d'essais à Berlin. Ainsi, des flottes de véhicules électriques du groupe Volkswagen se retrouveront en libre accès dans les villes suivantes en 2020 : "Prague et Hambourg au printemps seront suivies par Paris, Madrid, Budapest, Munich et Milan dans le courant de l’année".

A Prague et Budapest, WeShare sera composé de Skoda Citigo e iV. A Paris, ce seront des e-Up!, e-Golf mais aussi des ID.3 (lorsque les livraisons auront lieu) qui composeront la flotte de WeShare. "Nous espérons recevoir le soutien des villes, par exemple, au niveau des tarifs de stationnement des véhicules d’autopartage ou de la désignation des nouveaux espaces dédiés à l’autopartage dans l’espace public, afin d’inciter les utilisateurs potentiels et de rendre l’autopartage encore plus intéressant et pertinent", précise Volkswagen.

A Berlin, le service WeShare a visiblement été un succès pur Volkswagen : "au cours des six derniers mois, la flotte WeShare de Berlin a effectué plus de 3 millions de kilomètres, ce qui correspond à une moyenne de quatre à cinq trajets par véhicule et par jour". 50 000 clients ont déjà fait appel à WeShare à Berlin.