DESIGNbyBELLU - Hyundai Tiger X-1, objectif lune

Aucun doute, il y a de moins en moins de projets capables de faire rêver les Terriens. En revanche, l’arrivée de Delivrance sur mars et la célébration des 50 ans de l’alunissage de la première automobile nous invite à regarder plus loin. Parmi les rares études dévoilées au cours des dernières semaines, on remarque le projet du groupe Hyundai baptisé Tiger X-1, pour « Transforming Intelligent Ground Excursion Robot ».

L’objet de cet engin autonome est de se déplacer sur des terrains très accidentés au bord de la mer de la Tranquillité (lune), sur les pentes du cratère Jazero (mars) ou sur le plateau du Larzac (Aveyron).

Il faut se faire une raison : les constructeurs se sont découragés de réinventer des citadines qui n’auront plus le droit de rouler en ville ou des GT condamnées à se traîner sur les autoroutes. Cap sur les destinations qui restent ouvertes au tourisme de masse, aux vacanciers en tongs et autres pollutions ; cap sur les planètes vierges et les satellites.

Le Tiger X-1 a été développé en coopération avec le New Horizons Studio, qui travaille sur les véhicules improbables, et Autodesk, spécialiste du software. L’engin est prévu pour la recherche scientifique dans les régions inaccessibles. Il dispose de quatre roues motrices qui peuvent se transformer en quatre pattes.

Hyundai aime ce mélange des genres. En 2019, on avait déjà vu sur le même thème le projet « Elevate » qui avance sur quatre jambes articulées lui permettant de circuler sur n’importe quel terrain, d’escalader un mur, enjamber un fossé ou monter un escalier.

Toujours en 2019, Toyota avait révélé un Lunar Rover fruit d’un accord avec l’agence spatiale japonaise (JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency). Gros comme deux minibus, il est prévu pour deux astronautes, mais la cabine pressurisée peut transporter jusqu’à quatre personnes… au cas où (il faut prévoir les rencontres inopinées). Le véhicule affiche une autonomie de 10 000 km (!), sachant que la circonférence de la lune est de 10 900 km.

Tout cela n’est pas fortuit. Nous allons fêter les 30 ans de l'arrivée sur la lune, , le 30 juillet 1971, du premier LRV (Lunar Roving Vehicle) à l’occasion de la mission Apollo XV. L’engin avait été développé par Boeing avant d’être sous-traité à Delco Electronics, une filiale de General Motors. Ce qui permit à la GM de claironner qu’elle avait laissé sa trace sur le sol lunaire. Propulsé par quatre moteurs électriques placés dans les roues, le LRV évolue sur les rives de la mer des Pluies au cours de plusieurs ballades qui totalisèrent plus de vingt-sept kilomètres ! David Scott et Jim Irwin se relayaient aux commandes. Deux autres expéditions de la NASA, Apollo XVI et XVII, emportèrent à nouveau des véhicules sur la lune avant de mettre un terme au programme Apollo en 1972.

Cette excitante épopée stimula de nombreux chercheurs et l’on a vu proliférer une multitude de plans, de maquettes et de promesses plus ou moins crédibles. Gruman a testé des roues ad hoc sur un Lunar Rover et sur une plus terre à terre Ford Mutt.

En 2007, Google et la fondation X Prize ont instauré le Google Lunar X Prize, une course d’engins spatiaux à destination de la Lune. Parmi les équipes en lice, l’Allemande Part-Time-Scientists s’est assurée le partenariat d’Audi. La firme aux anneaux a concocté l’Audi Lunar Quattro et l’a testée dans les conditions similaires à celles régnant sur la Lune. Elle était dotée d'une motorisation e-tron alimentée par des panneaux solaires et elle était capable de se mouvoir de manière autonome à près de 4 km/h (la peur du radar touche désormais tout l’univers). L’Audi Lunar Quattro est ultralégère et dispose de quatre roues motrices disposant chacune d’un moteur électrique logé dans les moyeux.

Cette fois, c’est parti. Nous disposons des outils pour envahir les terres d’au-delà des nuages, maintenant que le travail de bétonnage est pratiquement achevé sur notre planète.