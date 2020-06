DESIGNERbyBELLU - Ineos, naissance d’une marque

Les sujets de Sa Majesté sont désespérés depuis que l’ultime Land Rover Defender classique est tombée des chaînes de Solihull le 29 janvier 2016. Il y eut un sursaut deux ans plus tard, en janvier 2018, avec une série très exclusive de cent cinquante exemplaires baptisés « Works V8 » et relancés pour célébrer les soixante-dix ans de la marque.

Après une période de vacance, la nouvelle génération de la Defender est apparue en septembre 2019 avec un style tout en douceur, une suspension à quatre roues indépendantes et une structure monocoque. Mais cette mouture s’avère beaucoup trop sophistiquée pour les défenseurs de la tradition, pour les intégristes de la jelly, pour les partisans du Brexit et tous les conservateurs qui refusent le changement.

Ces britanniques-là, désespérés par le progrès, effrayés par une modernité débridée, pleurent leur vieux Land à châssis séparé et essieux rigides. Plusieurs entreprises anglaises se chargent d’entretenir le mythe, de reconditionner des antiquités et de leur redonner une seconde vie. J.E. Motorworks propose le Zulu équipé d’un moteur V8 de 4,7 litres développant 460 ch. Kahn réalise le modèle Flying Huntsman, une actualisation d’un Defender court.

La société Ineos a une approche plus radicale. Sir James Ratcliffe, anobli au rang de Knight Bachelor, a décidé de voler au secours de cette Angleterre qui fout le camp.

Il est le patron du groupe Ineos. Formée en 1998, cette société n’a jamais cessé, depuis lors, de créer des entreprises et des filiales et d’en absorber d’autres, si bien qu’elle pèse aujourd’hui 60 billions de dollars et qu’elle emploie 22 000 personnes sur 183 sites répartis dans vingt-six pays. Ses activités concernent principalement l’industrie chimique avec des produits aussi différents que le gel hydro-alcoolique (très tendance cette année), la chlorine pour purifier l’eau, les solvants pour l’insuline et les antibiotiques, les biocarburants ou les plastiques d’emballage.

Pour faire connaître son mystérieux label, Ineos s’implique dans différents sports. Les passionnés du Tour de France se souviennent que le Team Ineos a repris l’équipe Sky en 2019 et les plus observateurs auront aperçu un logo Ineos sur le profilage du capot moteur de la Mercedes W11 2020. Sans compter les opérations de sponsoring dans la voile ou le football.

En 2017, une nouvelle branche a été ajoutée au groupe : Ineos Automotive. L’usine construite à Bridgend, à une trentaine de kilomètres de Cardiff, au Pays de Galles, sera opérationnelle fin 2021, les premières voitures devant être commercialisées début 2022.

Le cahier des charges de la Grenadier est limpide : il s’agissait de restaurer les valeurs fondamentales d’un véhicule tout-terrain, de restituer ses qualités de franchissement. Car mine de rien, tous les quatre-quatre purs et durs ont été plus ou moins édulcorés pour s’approcher du monde des SUV. Même les Jeep Wrangler, Toyota Land-Cruiser, Mercedes-Benz G-Classe ou Nissan Patrol… Sans parler des SUV routiers qui n’ont plus aucune aptitude à circuler hors de l’asphalte. Comme le proclame le slogan de la marque, cet engin-là cultive le thème du « no-nonsense ».

On en découvrira les contours dans les tout prochains jours. "Stay tuned", comme on dit outre-Manche.