Dieselgate : Audi prêt à passer à table

Près de 10 ans après la découverte de logiciels frauduleux permettant de moduler les rejets polluants sur les modèles du groupe Volkswagen, le fameux dieselgate, la saga connaît un nouveau rebondissement.

Il a lieu grâce à l’ancien PDG de la marque Audi, Mr Stadler, qui compte plaider coupable dans l’affaire. À 60 ans, l’ancien patron est le principal accusé en Allemagne et comparaît depuis deux ans et demi aux côtés d’un ancien directeur d’Audi et de Porsche, Mr Hatz. Jusqu’ici, il niait les faits de tricherie, mais il semble avoir changé d’avis.

En effet, il a trouvé un accord avec le tribunal régional de Munich. Ainsi, sa peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans maximum serait suspendue. Il pourrait être condamné pour « fraude par omission » assortie d’une période de sursis de deux ans et d’une amende de 1,1 million d’euros, alors qu’elle est initialement de 2 millions d’euros.

Mr Stadler a été inculpé en fraude en 2020 pour son rôle dans le scandale après que le groupe Volkswagen a admis en 2015 avoir utilisé des logiciels illégaux pour tricher lors des tests d’émissions polluantes. Il est donc accusé de ne pas avoir mis fin à la vente des voitures diesel concernées en Europe, même après que les autorités américaines ont découvert le trucage. Il avait alors clamé son innocence, reprochant aux ingénieurs de ne pas avoir découvert le logiciel tricheur.

Mis en examen en France

Depuis la mise à jour du scandale, le groupe Volkswagen a déjà versé 30 milliards d’euros de remboursements, dédommagements et frais de justice. Mais cela pourrait continuer puisque la Cour d’appel de Paris a récemment confirmé le maintien de la mise en examen de Volkswagen devant sa juridiction, malgré une demande d'annulation des poursuites de la part du constructeur allemand.