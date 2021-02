Diesels d'occasion : les prix ont-ils vraiment chuté ?

En réponse à

"Car nous sommes en période de transition. Aujourd'hui, les acheteurs neufs sont 30 % à acheter du diesel. Et la répartition est donc de 70/30 en faveur de l'essence.", Tout cela semble logique et en accord avec le matracage ambiant....

Avec les normes drastiques liées au CO2, et uniquement lui, les constructeurs ont trouvé tout un tas de moyen d'y arriver. Un de ceux-là est l'injection directe ou encore le mélange pauvre sur les moteurs essence grâce à l'injection directe.

Hélas, si au final on baisse effectivement bien les consommations dans quelques contextes, sur route à allure constante, c'est pire en ville pour les moteurs downsizés), ce procédé induit l'apparition de particules fines et de Nox très néfastes à la santé, ce qui est reproché au diesel justement....

On achète aujourd'hui des moteurs qui émettent un poil moins de CO2 mais qui en contrepartie nous intoxiquent bien plus. Pire, cela induit donc l'apport de FAP, vanne EGR et autres dispositifs d'antipollution qui se révèlent donc énergivores à la fabrication (ça pollue puisque ça fait des déchets en plus), et qui provoquent des soucis de fiabilit.

En fait de particules,on autorise les moteurs récents à circuler en ville alors qu'ils produisent justement un cocktail particulièrement nocif de particules fines et les Nox (ça concerne les diesels et essence désormais) .... Les vieux diesels font de grosses fumées certes pas très bonnes pour la santé, pourtant ...ils se gardent de nous faire très mal en évitant de produire ces "fameuses" particules fines et les Nox ...Cette transition nou sfait aller vers une pollution qui ne se voit pas ! Donc tout ce qui fait une fumée noire, même si elle est moins néfaste, n'est pas le bienvenu. On a compris, d'ici peu le marché n'en sera plus encombré.

Ne parlons pas des hybrides "bodybuildés" en surpoids.

"Quant aux véhicules électriques vers quoi toute la politique ambiante veut nous amener par choix ou ....de force... qui sont bien plus polluants à fabriquer et même potentiellement plus polluants à faire rouler (puisque plus lourdes et étant rechargées en grande majorité par des usines thermiques au rendement similaire à nos voitures, sans oublier la perte de 10% entre la centrale et ma maison, et encore 10% de ma prise à ma batterie ...).

Bref, aujourd'hui on vous subventionne pour accélérer la fuite en avant et la destruction de notre environnement (parfait à la base, et qui nous permet d'être serein pour des millions d'années à venir."

Condamner une fois de plus le gazole et privilégier l'essence à fond ou l'électrique n'est pas logique....Mais bon ça continue.....Soit!