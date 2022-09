Distraction au volant : tous les véhicules ne se valent pas

Avec la multiplication de la technologie au sein même de nos véhicules, les automobiles modernes sont devenues de plus en plus high-tech. Des nouvelles fonctions qui aujourd’hui majoritairement commandées depuis des écrans tactiles placés en position centrale pas toujours simple d’accès, et à la navigation parfois compliquée. Autant de distractions qui nuisent à la sécurité des automobilistes.

Le club allemand ADAC, associé au TCS (Touring Club Suisse) a ainsi analysé les risques d’être distrait dans six véhicules différents, tous appartenant au segment des compactes : Mazda 3, BMW Serie 1, Mercedes Classe A, Volkswagen Golf, Tesla Model 3 et Dacia Sandero, soit trois modèles avec écran tactile et trois avec commande par contrôleur. En revanche, la commande vocale ou la commande gestuelle, que quelques modèles proposent en complément, n'ont pas été testées.

L'évaluation a donc porté exclusivement sur la facilité d'utilisation des interrupteurs et des commandes principales via l'écran tactile ou le contrôleur/pavé tactile. La distraction a été enregistrée par observation vidéo avec détection du regard auprès de 24 personnes.

Les participants se sont le mieux débrouillés avec la Mazda 3 et la BMW Série 1 (deux véhicules équipés d'un système de commande basé sur un « contrôleur ») et qui disposent d'une unité de commande séparée pour la climatisation, qui facilite le réglage des fonctions fréquemment utilisées.

La VW Golf et la Dacia Sandero, qui utilisent principalement l'écran tactile pour les fonctions d'infodivertissement, ont également obtenu la mention « très recommandé ». L'entrée d'une destination dans le système de navigation et les commandes pour la téléphonie via le système mains libres demandent nettement moins de temps avec l'écran tactile qu'avec le contrôleur. En revanche, les fonctions de sécurité ne présentent pas de faiblesses marquées. Le point le plus critique était la commande de la climatisation de la VW Golf, qui doit être effectuée en grande partie via l'écran tactile.

En revanche, les « testeurs » ont trouvé que le « touchpad » de la Mercedes Classe A, qui permet de donner des ordres au système d'infodivertissement en balayant et en appuyant sur une surface sensible au toucher, était moins précis que les commandes rotatives. Les temps de distraction pour trouver la commande des essuie-glaces ont aussi été plus longs que la moyenne, tout comme pour les fonctions de climatisation fréquemment utilisées en raison de l'unité de commande de la climatisation placée assez loin en bas et dotée de symboles très petits.

Pour les conducteurs, qui ne sont pas familiers avec le véhicule, le concept de commande de la Tesla Model 3, logé dans un grand écran tactile, a obtenu le moins bon résultat. La commande des fonctions importantes pour la sécurité, telles que l'éclairage ou la modification du niveau d'essuie-glace, n'est possible que via l'écran tactile, ce qui entraîne de longs temps de distraction. En outre, le bouton des feux de détresse, de la même couleur que le ciel de pavillon, n'a été trouvé par aucun sujet sans indication préalable, à une exception près.

Si pour les commandes de fonctions comme la climatisation et le chauffage, les feux de détresse, les essuie-glaces, les touches ornées de symboles explicites permettent de facilement s’y retrouver facilement, les écrans tactiles offrent des temps de distraction moindre pour tout ce qui est de l’infodivertissement, de la navigation, et de la communication.

En matière de distraction au volant, et selon les habitudes des automobilistes, tous les véhicules ne se valent donc pas. Des différences à prendre en compte au moment du choix de votre futur véhicule, et qu’il n’est possible de constater qu’en conditions réelles en testant le véhicule.