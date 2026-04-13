Dodge aimerait construire la voiture de sport la moins chère du marché

Les temps sont difficiles pour les amateurs de véhicules plaisirs abordables. La plupart des marques ont renoncé depuis longtemps à proposer de petites GTI thermiques savoureuses et les nouvelles citadines sportives électriques coûtent plus cher avec une autonomie maximale limitée. Il faut tout de même débourser près de 70 000€ pour s’offrir une Alpine A110 neuve, la Toyota GR 86 a été chassée par le malus français ainsi que les normes européennes et même la petite Mazda MX-5 dépasse désormais les 30 000€.

L’absence de voitures de sport à moins de 30 000 dollars dans le marché actuel, c’est aussi le constat que fait le directeur de la marque Dodge Matt McAlear comme il l’explique aux journalistes de The Drive.

« Il y a un marché pour ça »

« Oui, il y a un marché pour une voiture de sport abordable. D’autant plus maintenant que personne ne propose un produit de ce genre », estime-t-il.

Mais pour l’instant, il n’y a rien de concret en interne sur le sujet : « est-ce qu’on travaille sur quelque chose là-dessus ? Je ne peux rien confirmer ni démentir. Je suis convaincu que ce que veulent nos concessionnaires et nos clients, ce sont des voitures abordables qui permettent de faire davantage que de vous amener d’un point A jusqu’à un point B. Des autos qui feraient ça avec du style, de la personnalité et des performances », précise-t-il.

Faudrait-il une petite Viper moderne ?

Matt McAlear cite l’exemple de la Viper pour rappeler que Dodge a déjà été capable de sortir des modèles complètement en rupture avec les standards du marché automobile, en soulignant que les 400 chevaux du modèle original n’ont plus rien d’impressionnant aujourd’hui.

Même si la Charger occupe actuellement le segment des pony cars relativement abordables, elle démarre tout de même à 49 995 dollars aux Etats-Unis avec son six cylindres en ligne de 3,0 litres et 420 chevaux ce qui reste cher dans l’absolu. L’idée d’une petite voiture de sport moins puissante mais surtout beaucoup moins chère serait évidemment séduisante et ça cadrerait peut-être avec les projets du nouveau patron de Stellantis Antonio Filosa, désireux de replacer son groupe sur le marché américain avec des produits forts. Hélas, un tel modèle n’aurait probablement que peu de chance de convenir aux normes européennes…