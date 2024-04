Dossier : quel avenir pour Fiat ?

Pas besoin d’être Italien pour connaître Fiat, car depuis plus de cent ans, la marque turinoise anime le marché automobile. C’est l’un des bons éléments du groupe Stellantis, et si en France en 2023 Fiat n’a réalisé que 40 336 ventes de véhicules particuliers ce qui correspond à 2,3 % de parts de marché, la marque Fiat est en volume de vente la meilleure du groupe Stellantis au niveau mondial.

Marque leader chez Stellantis

Au cours de l’année écoulée, la marque italienne a vendu 1 350 000 véhicules dans le monde (VP + VUL + Abarth), ce qui la place devant Peugeot qui avec 1 124 268 véhicules occupe la deuxième place du groupe et qui a vu ses ventes progresser de 6 % en 2023, tandis que pendant la même période la progression de Fiat était de 12 %. Si en Italie sur son marché national, la marque se positionne en leader avec 12,8 % de parts de marché grâce en particulier à la Fiat Panda, elle fait beaucoup mieux ailleurs avec 78,6 % du marché algérien, 21,8 % du marché brésilien et 15,7 % du marché turc.

Catalogue réduit en France

Hors de ses frontières, le constructeur italien propose des modèles spécifiques afin d’être en phase avec les goûts du public. C’est le cas des berlines trois volumes (Argo, Cronos, Egea, Linea) qui prennent des noms différents en fonction du marché visité, mais aussi de certains modèles plus exclusifs comme le Fiat Strada, un pick-up en simple et double cabine qui est commercialisé en Amérique du Sud. En France, dans le catalogue du constructeur on trouve, en plus des utilitaires, une offre limitée à quelques véhicules dont la troisième génération de la Fiat Panda qui est sur le marché depuis 2011, la Fiat 500 Hybrid qui existe depuis 2007 en versions berline et cabriolet, elle est disponible depuis peu en série limitée « 1957 » produite à 1957 exemplaires. Cette auto disparaîtra bientôt du catalogue, condamnée en partie par la nouvelle norme européenne GSR II, qui s’applique à partir de juillet 2024 et impose de nouveaux équipements de sécurité, Fiat n’étant pas très chaud à investir pour maintenir la production de cette auto. Fiat privilégie dans l’Hexagone ses voitures les plus récentes comme la petite électrique Fiat Topolino, la cousine de la Citroën Ami astucieusement revisitée à la sauce italienne, la Fiat 500e arrivée sur le marché en 2020 et disponible en berline, cabriolet et berline 3+1, le tout nouveau crossover urbain Fiat 600 qui existe en électrique, mais aussi en hybride.

Des projets en cours

Aujourd’hui dans l’Hexagone la gamme Fiat est plus que limitée, mais elle devrait prochainement s’étoffer avec l’arrivée de la nouvelle Fiat Panda en juillet 2024 et de futurs projets qui reprendront la base technique « Smart Car ». En attendant, Fiat remet au goût du jour la Fiat Panda en la rebaptisant Fiat Pandina, cette voiture sera lancée dans le courant de l’été au moment où sera présentée la nouvelle Panda. Conscient que le passage au tout électrique avant l’année 2035 n’est pas aussi bénéfique que cela en ce qui concerne le volume des ventes, le constructeur ne s’interdit plus de proposer une motorisation thermique dans la Fiat 500e. S’il est possible techniquement d’intégrer une motorisation hybride dans cette auto, le constructeur pourrait également faire le choix de modifier l’actuelle 500 pour la mettre à niveau de la nouvelle norme GSR II (à l’instar de ce que la marque a fait avec la Panda/Pandina), mais de tous ces projets d’avenir pour Fiat nous allons en parler dans le chapitre suivant.