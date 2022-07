Drive in - La Ferrari 212 Export "Burano" de The Racers

Enzo Ferrari n’aimait pas que l’on plaisante avec ses voitures et que l’on se servir de son nom à tort et à travers. Ainsi, le Commendatore s’oppose à ce que la voiture vedette du film The Racers (Le cercle infernal) porte son nom et même que l’on puisse reconnaître une des nobles machines sorties des usines de Maranello.

Ainsi, la Ferrari 212 Export n° 0102/E carrossée par Touring en « Spyder da Corsa » ne porte pas le cavallino rampante et elle est rebaptisée « Burano ».

Achetée en 1953 par les studios de la 20th Century Fox de Hollywood, la Ferrari est aussitôt envoyée dans les ateliers de la Carrozzeria Autodromo. Les parties avant et arrière sont allongées et les bas de caisse sont flanqués d’imposants tuyaux d’échappement. Ces modifications rendent la Ferrari méconnaissable.

La voiture se trouve en effet au cœur de l’intrigue du film The Racers réalisé par Henry Hathaway d’après un roman de Hans Ruesch, avec Kirk Douglas et Gilbert Roland dans les principaux rôles. Ainsi transformée, la 212 Export est engagée dans les Mille Miglia sous le n° 555 afin de tourner des images dans la véritable ambiance de la course, avec Giannino Marzotto au volant.

Après cet épisode, la Burano reste aux États-Unis. En octobre 2007, elle est récupérée par le collectionneur allemand Martin Gaensler. Pour courir sans risque, il prévoit une réplique de la caisse de la Burano tout en mettant de côté l’originale.

Lors d’un concours à Daytona Beach, en avril 2017, la 212 Export n° 0102/E est présentée par Thomas Peck. Surprise ! Elle a perdu sa silhouette de Burano et elle a retrouvé les traits de la carrosserie originale de Spyder da Corsa créée par Touring en 1951. Le nouveau propriétaire préfère en effet le dessin original de la voiture que la version d’opérette qui avait été modifiée pour la circonstance.

Ainsi ressuscitée, l'auto participera même à la célébration des 70 ans de Ferrari à Pebble Beach en 2017.