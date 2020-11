DS 9 : il faudra attendre le printemps 2021 pour la voir en concession

Avec DS, il faut savoir prendre son mal en patience. Entre la présentation d'un nouveau modèle et son arrivée dans les concessions, il peut se passer… un an ! Ce fut le cas avec le DS 7 Crossback, ce le sera avec la grande berline DS 9.

En effet, dans un communiqué qui annonce le lancement du service DS Live, un showroom virtuel mis en place pendant le confinement pour découvrir à distance les modèles de la gamme avec un expert de la marque, le constructeur indique que l'on peut découvrir "en exclusivité" jusqu'au 24 novembre la DS 9 "avant son arrivée dans les points de ventes prévue au printemps prochain".

La berline de DS ne rejoindra donc pas les showrooms français avant mars 2021, alors qu'elle a été officialisée en février 2020 ! Un retard qui ne surprend guère. D'une part, les périodes de confinement n'ont pas aidé. Ensuite, la priorité de la DS 9 reste la Chine, où elle est produite et où elle a été commercialisée il y a quelques semaines.

Si avec le DS Live, on peut donc découvrir celle qui a été élue voiture du Salon Caradisiac, preuve d'ailleurs de votre intérêt pour le modèle, on ne peut pas encore la commander. D'ailleurs, la gamme et les prix sont pour l'instant inconnus. Ils devraient être dévoilés à la fin de ce mois de novembre.