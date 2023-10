DS Automobiles annonce de toutes petites nouveautés sur la DS 3

Comme le Ds 7 quelques jours plus tôt, le DS 3 Crossback est passé par la case restylage à la fin de l’année dernière et en a profité pour changer de nom, se contentant désormais de « DS 3 ». Il a gagné à cette occasion un style extérieur revu, un équipement intérieur amélioré au niveau de son interface électronique et quelques autres évolutions de sa gamme.

DS Automobiles annonce quelques nouveautés supplémentaires pour son petit crossover citadin. Rien de très important : offrant désormais quatre niveaux de finition, le DS 3 progresse au niveau de l’équipement de série sur ses niveaux Bastille et Performance Line avec « les vitres arrière et lunette arrière surteintées et les jantes alliage diamantées 17’’ Dublin, un accoudoir central avant, les pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED, le rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre et le plafonnier mais aussi l’éclairage de cave à pieds à LED », précise le communiqué. « La fonction Advanced Traction Control, un système de gestion de l'adhérence sur tout type de route, est également de série pour les motorisations essence et diesel. », apprend-on également.

Des services connectés en série (mais provisoirement)

DS Automobiles précise aussi que le pack Connect One (comprenant des fonctions d’assistance à distance, la télémaintenance ou encore la capacité de mise à jour à distance) est inclus en série pour une durée de dix ans. Celui du Connect Plus ajoutant la navigation 3D connectée, la localisation des stations-service ainsi que des bornes de recharge (en plus de fonctions de pilotage à distance sur la version électrique E-Tense ainsi que de la planification des trajets pour cette dernière), faisant partie du DS Iris System, ne sera en revanche gratuit que pour trois ans. Mais la plupart de ses fonctions pourront de toute façon être remplacées par de simples applications smartphone gratuites, compatibles avec le logiciel de réplication smartphone de la voiture. Bref, pas grand-chose de révolutionnaire là-dedans.