Eau dans le carburant : plus de 370 automobilistes touchés en Dordogne

C'est la "goutte d'eau" qui a entraîné de lourdes conséquences. Dans une station-service située à Montpon-Ménéstérol en Dordogne, une fuite au niveau des cuves de carburant et du réseau de tuyauterie a contaminé le gazole contenu dans les cuves. Il aura fallu un certain temps pour que les personnes impactées se rendent compte de l'origine de leur panne, mais plus l'affaire avance, plus les dossiers s'entassent.

Révélée dans le courant de l'été, cette histoire implique désormais plus de 370 automobilistes, dont certains lourdement touchés puisque leur véhicule ne peut plus rouler. La facture des réparations tutoie parfois les 10 000 €, et pour cause : l'eau dans le carburant amène de grosses conséquences mécaniques : grippage de la pompe et des injecteurs, pollution du carburant, risque d'obstruction du filtre à carburant par la saleté et l'eau, qui peut geler en cas de grand froid.

C'est malheureusement loin d'être un cas isolé : dans l'Oise, un autre hypermarché avait également reconnu sa responsabilité dans la contamination du carburant. Pour l'Intermarché de Montpon-Ménéstérol, la facture devrait être salée et dépasser le million d'euros. Certains propriétaires de véhicules s'agacent par ailleurs de voir la situation s'enliser face à un hypermarché qui tarde à indemniser tout le monde.

Que faire en cas de panne ?

Si vous tombez soudainement en panne immobilisante ou que vous avez des soucis mécaniques arrivant brusquement, la première chose à faire est évidemment d'aller voir un garagiste. Si le diagnostic du carburant frelaté est posé, le plus important... est d'avoir votre ticket de carburant ! En effet, la facture est la seule preuve qui vous permettra de vous faire indemniser en cas de problème. Si vous ne preniez jamais le ticket à la station-service, sachez ainsi qu'il vaut mieux les réclamer à la machine et surtout les conserver un moment, au cas où...